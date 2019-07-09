MIUI 10.3.5 son güncellemede ilk sorun çıktı! MIUI sorunları

MIUI 10.3.5 güncellemesi geçtiğimiz günlerde telefonlara gelmişti. Bizde Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için bu güncellemeyi yaptık.

Deneyimlerimiz olduğu sürece sizlere sitemiz üzerinden duyuracağız.

Güncellemeden sonra ilk gördüğümüz eksiklik PUBG Mobile’da çentik sorunu oldu. Bir önceki sürümde bu hata yoktu. Maalesef gelen son güncelleme sonrasında çentik bölümü oyun içinde bir bölümü kapatıyor. Aslında çok büyük bir sorun değil. PUBG Mobile oyununa girdiğinizde grafik ayarları bölümünde Çentik ekran seçeneğini bulunuyor. Fakat bu sorun bir önceki sürümde yokken bu sürümde çıkması can sıkıcı bir durumdur. Bu sorunu eğer görürlerse yazılım geliştiriciler tekrardan ufak bir güncelleme ile bu sorunu halledebilir düşüncesindeyiz.

Şimdilik bu sorun bir önceki MIUI sürümüne dönmek için yeterli değil. Fakat daha fazla hatalar çıktıkça eski sürüm mantıklı gelebilir. Yeni sorunları gördükçe eklemeye devam edeceğiz. Ayrıca sizin görüp bizim görmediğimiz MIUI 10.3.5 sorunları varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

Güncelleme: Telefonun ekran ayarlarından Çentiği kapattıktan sonra tekrardan oyuna girdik. PUBG grafik ayarlarından normal modu seçtik. Şu an mevcut durumda en iyi çözüm çentiği kapatmaktır.

Güncelleme-1: Menüleri biraz kurcalarken bir ayar yaptık ve bu sorun ortadan kalktı. Aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Xiaomi PUBG Mobile çentik sorunu (çözüldü)

Sizin önermek istediğiniz ekstra bir çözüm yöntemi varsa bize iletebilirsiniz.