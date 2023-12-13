Peugeot 5008 ALLURE ve GT paket farkları

Bu yazımızda Peugeot 5008 modelinde ALLURE paket ve GT paket arasındaki farkların detaylı olarak neler olduğunu yazacağız. Peugeot 5008’de sadece ALLURE ve GT paketleri yer alıyor. Bu modeli almak isteyenler acaba aralarındaki fiyat farkı nelerin kapsadığını merak etmektedir. İlk olarak Peugeot 5008 fiyatlarını yazalım ki alacak kişiler aralarındaki fiyat farkının kaç TL olduğunu görebilsin.

5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.211.500 TL

5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.436.000 TL

Bilgilendirme: Aşağıda yazan özelliklerinin yanında herhangi birşey yazmıyorsa iki pakette de standart anlamına gelmektedir. Eğer özellik bir pakette yer alıyorsa yanın parantez içerisinde kırmızı renkli olarak belirttik.

Elektronik denge programı ESP, Patinaj önleyici ASR

Hill Holder (Yokuşta geri kaymayı önleyici sistem)

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları (Yolcu tarafı kapatılabilir)

Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları

Perde hava yastıkları

3. Sıra perde hava yastıkları

Ön yolcu ve arka koltuklarda ISOFIX bağlantıları

Ön/Arka emniyet kemeri uyarısı

Hız sabitleyici ve sınırlandırıcı (Sadece ALLURE)

Aktif şerit takip sistemi

Adaptif Cruise Control, Dur & Kalk fonksiyonlu (GT Paket)

Şerit konumlandırma asistanı (GT Paket)

Sürücü dikkat uyarısı (3. seviye)

Güvenli takip mesafesi uyarısı

Kör nokta uyarı sistemi

Geliştirilmiş trafik işaretleri tanıma sistei

Akıllı far sistemi (Aktif uzun far)

Aktif tam durdurma güvenlik freni

Grip Control / HADC Yokuş iniş destek sistemi (Sadece ALLURE standart, GT paket opsiyonel)

Grip Control / HADC Yokuş iniş destek sistemi Night Vision – Gece görüş sistemi (GT Paket Opsiyonel)

7 Koltuk kapasitesi (3. sıra gizlenebilir ve çıkartılabilir koltuklar)

Ön koltukların arkasında açılır masalar

Çift kapaklı orta kol dayama

Saten krom kokpit ve kapı detayları

Orta konsol ön bölümü mavi ambiyans aydınlatması

Dijital gösterge paneli altı mavi ambiyans aydınlatması

Ambiyans aydınlatma paketi

Saten krom piyano tuşları

Deri direksiyon (Sadece ALLURE)

GT logolu deri direksiyon (Sadece GT)

Brumeo kumaş ön panel ve kapı kaplamaları (Sadece ALLURE)

Greval Alcantara® ön panel ve kapı kaplamaları (Sadece GT)

Lati Wood ahşap ön panel ve kapı kaplamaları (Sadece GT Opsiyonel)

‘Colyn’ Deri / Kumaş koltuk döşemesi (Parçalı deri) (Sadece ALLURE)

Deri / Alcantara GT koltuk döşemesi (Parçalı deri) (Sadece GT)

Nappa deri döşeme (Mistral Siyah / Kırmızı) (Sadece GT Opsiyonel)

Alüminyum pedallar ve ön kapı eşikleri kaplama (Sadece GT)

Siyah iç tavan kaplaması (Sadece GT)

Radyo, MP3, USB bağlantısı, 6 hoparlör, Bluetooth

Mirror Screen (Android AutoTM & Apple CarplayTM)

Kablosuz şarj sistemi ve orta konsol arkasında

2 USB bağlantısı (Her iki pakette opsiyonel)

3x12V soket

Kapasitif 8″ dokunmatik ekran (Sadece ALLURE)

Kapasitif 10″ dokunmatik ekran ve 3D Navigasyon sistemi ( ALLURE Opsiyonel, GT paket standart)

Sesli komut sistemi (Sadece GT)

FOCAL® Hi-Fi ses sistemi (515 Watt – 10 hoparlör) (Sadece GT)

12.3″ Dijital gösterge paneli (ALLURE)

12.3″ Onyx tipi dijital gösterge paneli (Sadece GT)

Elektromekanik park freni

Elektromekanik bagaj kapağı (Ayak hareketi ile açılabilir) (Sadece GT Opsiyonel)

Elektrikli, otomatik katlanır, LED giriş aydınlatmalı aynalar LED farlar (Sadece ALLURE)

Statik viraj aydınlatmalı Full LED farlar (Sadece GT)

Dönüş sinyali entegreli LED gündüz farları

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi

Ön & arka park sensörü

Geri görüş kamerası

Ön görüş kamerası, çevresel görüş (Sadece GT)

Otomatik park sistemi (Sadece GT)

Çift bölgeli tam otomatik klima

Elektrokrom dikiz aynası (Sadece ALLURE)

Çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası (Sadece GT)

Yağmur ve far sensörü & Otomatik follow-me home aydınlatma

Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu

Öne yatırılabilir yolcu koltuğu

Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları

Elektrikli 8 yön ayarlanabilir / Hafızalı / Isıtmalı / Ayarlanabilir baldır destekli / Masaj fonksiyonlu Sürücü koltuğu (AGR onaylı) Elektrikli bel destek ve eğim ayarlı / Isıtmalı / Ayarlanabilir baldır (Sadece GT)

destekli / Masaj Fonksiyonlu Ön Yolcu koltuğu (AGR onaylı) (Sadece GT)

Eğer gözden kaçırdığımız olursa lütfen kusura bakmayın. Peugeot 5008 resmi internet sitesinde bulunan broşürden bakarak yazdığımız için gözden kaçan olabilir.