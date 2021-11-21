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Xiaomi telefon yazı boyutunu küçültme ve büyütme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji21 Kasım 2021
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Bildiğiniz üzere Xiaomi modelleri MIUI arayüz sistemi kullanmaktadır. Bu sayede birçok kolaylık sağlamaktadır. Xiaomi’de menü yazı boyutu, bütün yazıları küçültmek yada büyültmek istiyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır.

Not: Aşağıdaki adımları uyguladığınızda telefonunuzdaki tüm yazılar, seçeneğinize göre tamamen değişecektir.

İlk olarak telefondan “Ayarlar” sekmesine giriniz

Daha “Ekran” kategorisine giriş yapınız.

Açılan menüde “Metin boyutu” bölümünü göreceksiniz.

Buraya girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir menü ile karşılaşacaksınız. Toplamda 6 farklı yazı boyutu seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Yazı boyutu ayarladığınızda telefonda sadece yazıların boyutları değişecektir. İkon boyutlarınız aynı kalacaktır. Gözlerinde herhangi bir sorun olmayan kişilerin en küçük yazı oranını yani “XXS” seçmesini öneriyoruz. Telefona ayrı bir hava katmaktadır. Gözlerinde problem olan kullanıcıların gözlerine hangi boyut daha iyi gelecekse teker teker denemesini öneriyoruz. Sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Eğer ben ikon boyutlarını da küçültmek istiyorum diyorsanız buraya tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji21 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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