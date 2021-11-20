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Telefondaki Chrome’da google seçme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Kasım 2021
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Akıllı telefonlarda en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome’dur. Chrome uygulaması hızlı ve basit olduğu için çok tercih edilmektedir.

Chrome, otomatik olarak Google arama motorunu tercih etmektedir. Siz Chrome ilk kurduğunuzda arama yaptığınızda Google arama motoru üzerinden aramaları size sunar. Bazı kullanıcılar farklı arama motorları kullanmak isteyebileceği için bu yazıyı eklemek istedik.

Chrome arama motoru değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayınız.

İlk olarak Chrome uygulamasını açınız.

Daha sonra sağ en üst köşede 3 nokta üst üste butonuna basınız.

Alt tarafa doğru ilerlediğinizde “Ayarlar” sekmesini göreceksiniz.

Ayarlar sekmesine girdikten sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menü ile karşılaşacaksınız.

Bu kısımdan istediğiniz arama motorunu seçebilirsiniz. Yahoo, Bing ve Yandex gibi büyük arama motorları yer almaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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