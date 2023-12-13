Peugeot 308 Active Prime ve Allure farkları
Bu yazımızda sizlere Peugeot 308 modelinde Active Prime ve Allure arasındaki donanım farklarını yazacağız. Peugeot 308 modelinde Active Prime, Allure ve GT olmak üzere 3 farklı paketi bulunmaktadır. GT modeli zaten en üst paket olduğu için detaylı olarak bahsetmek gereğinde bulunmaktadık. İlk olarak Peugeot 308 fiyatlarından bahsedelim;
308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 fiyatı 1.436.500 TL
308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.533.000 TL
İki model arasında 97.000 TL civarında fark bulunuyor. Bakalım bu iki model arasındaki fiyat farkına göre donanımları nasıl görelim.
- Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)
- Elektronik fren gücü dağıtım sistemi (EBFD)
- Acil fren yardım sistemi (EBA)
- Kaymayı önleyici anti-patinaj sistemi (ASR)
- Çarpışma sonrası Güvenlik Freni (PCSB)
- Dinamik Denge Kontrolü (DSC)
- Römork Denge Yardımı (TSA)
- Elektronik Denge Programı (ESP)
- Hill Assist (Yokuşta geri kaymayı önleyici sistem)
- Lastik Basınç Uyarı Sistemi
- Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları (Yolcu tarafı kapatılabilir)
- Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları
- Perde Hava Yastıkları
- Arka Yan Koltuklarda ISOFIX Bağlantıları
- Ön ve Arka Koltuklar Emniyet Kemeri Uyarısı
- Sürücü Dikkat Uyarısı (3. seviye)
- Aktif Şerit Takip Sistemi
- Cruise Control / Hız Sabitleme ve Sınırlama
- Hız Limiti Tanıma ve Önerme
- Akıllı Far Sistemi (Aktif Uzun Far) Sadece ALLURE paketinde
- Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni Sadece ALLURE paketinde
- 10″ Dijital Ön Gösterge Paneli
- Elektrikli El Freni
- Kablosuz şarj sistemi (Sadece ALLURE pakete Opsiyonel olarak eklenebiliyor)
- Anahtarsız çalıştırma (Sadece ACTİVE Prime)
- Anahtarsız giriş ve Çalıştırma sistesmi (Sadece ALLURE)
- Arka Park sensörü
- Ön park sensörü (Sadece ALLURE)
- 180° Geri Görüş Kamerası & 3 Görüntü Modu (Sadece ALLURE)
- Follow-Me Home (Sadece ALLURE)
- Welcome/Bye Bye Lightining (Sadece ALLURE)
- Tam otomatik klima
- AQS (Air Qualitiy System) (Sadece ALLURE pakete opsiyonel ekleniyor)
- Elektrokrom dikiz aynası (Active Prime paketine opsiyonel, ALLURE paketinde standart)
- Otomatik silecekler
- Elektrikli ve tek dokunuşlu 4 cam
- 12 V Güç Soketi
- Radyo, MP3, 6 hoparlör, Bluetooth
- 10” Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1 USB Bağlantısı (C Type) (Sadece Active Prime)
- 10” Kapasitif Dokunmatik Ekran, 4 USB Bağlantısı (C Type) (ALLURE)
- Kablosuz Mirror Screen
- Parlak Krom Ön Izgara (ALLURE)
- Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Krom Egzoz Çıkışları (ALLURE)
- Gövde Rengi Arka Spoiler
- Parlak Siyah Bagaj Şeridi
- Gövde Altı Genişleticileri
- Gövde Rengi Kapı Kolları ve Parlak Siyah Yan Aynalar
- Elektrikli, Isıtmalı, Otomatik Katlanır Yan Aynalar
- Otomatik Yanan LED Farlar
- MATRIX Full LED Ön Farlar
- LED Sinyalli Yan Aynalar
- LED ‘Aslan Pençesi’ Arka Stoplar
- LED Gündüz Farları (Ön Farların Altıda)
- Karartılmış Arka Camlar (ALLURE)
- Yarım Boy Yedek Lastik
Not: Diğer özellikler her iki pakette yer almaktadır. Sadece belli bir pakette olanların yanına kırmızı renkli işaretledik. Artık iki model arasındaki tüm farklara detaylı olarak inceleyebilirsiniz.