Peugeot 308 Active Prime ve Allure farkları

Bu yazımızda sizlere Peugeot 308 modelinde Active Prime ve Allure arasındaki donanım farklarını yazacağız. Peugeot 308 modelinde Active Prime, Allure ve GT olmak üzere 3 farklı paketi bulunmaktadır. GT modeli zaten en üst paket olduğu için detaylı olarak bahsetmek gereğinde bulunmaktadık. İlk olarak Peugeot 308 fiyatlarından bahsedelim;

308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 fiyatı 1.436.500 TL

308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.533.000 TL

İki model arasında 97.000 TL civarında fark bulunuyor. Bakalım bu iki model arasındaki fiyat farkına göre donanımları nasıl görelim.

Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)

Elektronik fren gücü dağıtım sistemi (EBFD)

Acil fren yardım sistemi (EBA)

Kaymayı önleyici anti-patinaj sistemi (ASR)

Çarpışma sonrası Güvenlik Freni (PCSB)

Dinamik Denge Kontrolü (DSC)

Römork Denge Yardımı (TSA)

Elektronik Denge Programı (ESP)

Hill Assist (Yokuşta geri kaymayı önleyici sistem)

Lastik Basınç Uyarı Sistemi

Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları (Yolcu tarafı kapatılabilir)

Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları

Perde Hava Yastıkları

Arka Yan Koltuklarda ISOFIX Bağlantıları

Ön ve Arka Koltuklar Emniyet Kemeri Uyarısı

Sürücü Dikkat Uyarısı (3. seviye)

Aktif Şerit Takip Sistemi

Cruise Control / Hız Sabitleme ve Sınırlama

Hız Limiti Tanıma ve Önerme

Akıllı Far Sistemi (Aktif Uzun Far) Sadece ALLURE paketinde

Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni Sadece ALLURE paketinde

10″ Dijital Ön Gösterge Paneli

Elektrikli El Freni

Kablosuz şarj sistemi ( Sadece ALLURE pakete Opsiyonel olarak eklenebiliyor )

) Anahtarsız çalıştırma (Sadece ACTİVE Prime)

Anahtarsız giriş ve Çalıştırma sistesmi (Sadece ALLURE)

Arka Park sensörü

Ön park sensörü (Sadece ALLURE)

180° Geri Görüş Kamerası & 3 Görüntü Modu (Sadece ALLURE)

Follow-Me Home (Sadece ALLURE)

Welcome/Bye Bye Lightining (Sadece ALLURE)

Tam otomatik klima

AQS (Air Qualitiy System) (Sadece ALLURE pakete opsiyonel ekleniyor)

Elektrokrom dikiz aynası (Active Prime paketine opsiyonel, ALLURE paketinde standart)

Otomatik silecekler

Elektrikli ve tek dokunuşlu 4 cam

12 V Güç Soketi

Radyo, MP3, 6 hoparlör, Bluetooth

10” Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1 USB Bağlantısı (C Type) (Sadece Active Prime)

10” Kapasitif Dokunmatik Ekran, 4 USB Bağlantısı (C Type) (ALLURE)

Kablosuz Mirror Screen

Parlak Krom Ön Izgara (ALLURE)

Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Krom Egzoz Çıkışları (ALLURE)

Gövde Rengi Arka Spoiler

Parlak Siyah Bagaj Şeridi

Gövde Altı Genişleticileri

Gövde Rengi Kapı Kolları ve Parlak Siyah Yan Aynalar

Elektrikli, Isıtmalı, Otomatik Katlanır Yan Aynalar

Otomatik Yanan LED Farlar

MATRIX Full LED Ön Farlar

LED Sinyalli Yan Aynalar

LED ‘Aslan Pençesi’ Arka Stoplar

LED Gündüz Farları (Ön Farların Altıda)

Karartılmış Arka Camlar (ALLURE)

Yarım Boy Yedek Lastik

Not: Diğer özellikler her iki pakette yer almaktadır. Sadece belli bir pakette olanların yanına kırmızı renkli işaretledik. Artık iki model arasındaki tüm farklara detaylı olarak inceleyebilirsiniz.