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Xiaomi kilit ekranı duvar kağıdı değiştirmek isteyenler buyrun

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Kasım 2021
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Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda kilit ekranı duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz. Ana menü ekranı ve kilit ekranına ayrı ayrı duvar kağıdı koymak kullanıcılara daha güzel gelmektedir. Bu yazımızda sizlere Xiaomi modellerinde sadece kilit ekranı duvar kağıdı nasıl değiştirilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Kilit ekranı duvar kağıdı değiştirme ?

Ayarlar >Duvar Kağıdı bölümünü açın. Daha sonra “Galeri” bölümündeki tüm fotoğraflar karşınıza çıkacaktır. Kilit ekranı duvar kağıdı yapacağınız fotoğrafı seçin ve uygulayın butonuna basınız. Daha sonra telefon size aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir seçenekleri karşınıza çıkaracaktır.

“İkisine de uygula” seçeneğini aktif ederseniz hem kilit ekranı hem ana ekran duvar kağıdınız değişecektir. Size kendinize göre “kilit ekranı olarak belirle” ya da “Ana ekran olarak belirle” seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Xiaomi hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum olarak yazmanız yeterli olacaktır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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