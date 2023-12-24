Bilim ve Teknoloji

Reeder Google chrome ana sayfa değiştirme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2023
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Reeder modeli aldığınızda Google Chrome açtığınızda sol üstteki ana sayfa butonuna bastığınızda otomatik olarak Reeder kendi resmi web sayfası açılmaktadır. Genellikle kullanıcılar bu ana sayfa tuşuna bastığında google.com.tr açılmasını istemektedir.

Bu yazımızda sizlere reeder modellerinde Google Chrome ana sayfa adresi nasıl değiştirilir konusunda bilgi vermek istiyoruz. Aslında sadece reeder modellerinde değil, diğer modellerde de aynısını yapabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

İlk olarak herhangi bir Chrome sayfası açınız.

Sol üstteki yukarı tuşu butonuna basılı tutunuz.

Basılı tuttuğunuz da ana sayfayi düzenle kutucuğu çıkacaktır. Buraya google.com.tr yazmanız yeterli olacaktır.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Aralık 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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