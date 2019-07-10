MIUI 10.3.5 Batarya performansı nasıl? Memnun kalmadık

Xiaomi kullanıcıları geçtiğimiz günlerde MIUI 10.3.5 güncelleme uyarısını görmüştür.

Birçok kullanıcı güncelleme yapmadan önce internette araştırma yaparak yeni sürüme geçiş yapmak istiyor.

Teknoscrool.com olarak Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız ve yeni sürüme geçiş yaptık. Sitemizi takip edenler açtığımız konuları görmüştür. Gelen yorumlara baktığımızda en çok batarya performansı merak ediliyor.

1 gündür batarya performansını deniyoruz. Rakamsal olarak sizlere önceki sürümde şu kadar gidiyordu bu sürümde şu kadar batarya gidiyordu diye veri açıklayamayız.

Fakat biz telefonda sadece PUBG Mobile oynuyoruz. Mobil veri bağlantısı açık olup oyunu oynadığımız zaman bataryanın inanılmaz derecede hızlı düştüğünü fark ettik. Önceki sürümde bu kadar hızlı bir düşüş kesinlikle olmuyordu. Bunu rakamsal olarak açıklayamayız fakat kullanıcısı olduğumuz için rahatça söylebiliriz. Normal internet kullanımında bir sıkıntı görmedik.

Sonuç olarak eğer önceki sürüme nasıl dönüleceğini bilsek direk geçiş yapacağız gibi gözüküyor. MIUI 10.3.5 güncellemesi yapan ver batarya performansı hakkında bizlere yorum gönderecek olursa çok seviniriz.

Bu arada bir önceki sürüme sıkıntısız bir şekilde nasıl geçeceğimizi bize anlatan birisi olursa seviniriz.