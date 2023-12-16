Bilim ve Teknoloji

GT3 Pro Max akıllı saat şarj süresi kısa gidiyorsa buraya gelin

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Aralık 2023
0 Bir dakikadan az

Geçtiğimiz hafta GT3 pro akıllı saat kullanmaya başladığımızı yazmıştık. Kullandıkça eksi ve artı yönlerinden bahsetmeye çalışacağız. İlk olarak bizim gördüğümüz eksi tarafından bahsedelim. Saat bilekliği kaldırınca otomatik açılma özelliğini kullandığınızda inanılmaz derecede şarj hızlı gitmektedir. Siz fark etmiyorsunuz ama normal yürürken bile akıllı saat ekranı açılmaktadır. Gün içinde saate bakmadığınız halde kendi kendine kol hareketinden dolayı açıldığı için şarjı çabuk tükenecektir.

Şarj süresini baya bir artırmak istiyorsanız ilk olarak bilekliği kaldırınca otomatik açılma özelliğini devre dışı bırakın. Bu ayarı yapmak için uygulamasını ya da akıllı saat menüsünden ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Ayrıca ekran ışığı süresini 5 sn indirmeniz halinde şarj süresi neredeyse 1 güne kadar artmaktadır.

GT3 pro Max akıllı saat hakkında sormak istediğiniz olursa bize yorum yazmanız yeterli olacaktır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Aralık 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Mob control reklamsız APK ya da başka çözümü var mı?

16 Aralık 2023

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü Fatih Sultan Mehmed karakterini kim canlandırıyor?

10 Aralık 2023

PUBG kılıç sembölü koyma-PUBG isme bıçak ekleme

10 Aralık 2023

GT3 Pro Max akıllı saat rehberi tam göstermiyor ve kişileri bulamıyorum

10 Aralık 2023

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu