GT3 Pro Max akıllı saat şarj süresi kısa gidiyorsa buraya gelin

Geçtiğimiz hafta GT3 pro akıllı saat kullanmaya başladığımızı yazmıştık. Kullandıkça eksi ve artı yönlerinden bahsetmeye çalışacağız. İlk olarak bizim gördüğümüz eksi tarafından bahsedelim. Saat bilekliği kaldırınca otomatik açılma özelliğini kullandığınızda inanılmaz derecede şarj hızlı gitmektedir. Siz fark etmiyorsunuz ama normal yürürken bile akıllı saat ekranı açılmaktadır. Gün içinde saate bakmadığınız halde kendi kendine kol hareketinden dolayı açıldığı için şarjı çabuk tükenecektir.

Şarj süresini baya bir artırmak istiyorsanız ilk olarak bilekliği kaldırınca otomatik açılma özelliğini devre dışı bırakın. Bu ayarı yapmak için uygulamasını ya da akıllı saat menüsünden ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Ayrıca ekran ışığı süresini 5 sn indirmeniz halinde şarj süresi neredeyse 1 güne kadar artmaktadır.

GT3 pro Max akıllı saat hakkında sormak istediğiniz olursa bize yorum yazmanız yeterli olacaktır.