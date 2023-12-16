Dünyayı ardında bırak iyi mi kötü mü? Yorumlar

Netflix platformunda yer alan dünyayı ardında bırak filmi açıklama kısmı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Filmin açıklamasında internet yok, telefon yok, normale dönüş diye birşey yok diye yazıyor. Başrol oyuncusu olarak Julia Roberts ayrı bir heyecan katıyor. Akşam ne filmi izlesem diye araştırma yapanlar bu açıklamayı görünce izlemeye başlıyor. Bizde merak edip filmi izlemeye başladık.

Fakat filmde insanlar neden bu kadar zor duruma düştüğünü anlayamadık. Dizide toplam gördüğümüz kişi sayısı 10’u geçmez. Galiba ülkeyi bir hacker saldırısı ile karanlığa gömüyorlar. Dizide ki bir çocukta parazitli bir hastalik bulaşıyor ama nereden nasıl geldi veya diğerlerine neden bulaşmadığını çözemedik.

Dünyayı ardında bırak filmini izleyenlerden yorumlar bekliyoruz. Bizi aydınlatma açısından güzel bir film yorumu gelirse mutlu oluruz.

Şimdiden iyi seyirler….