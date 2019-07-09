MIUI V10.3.5 Global son güncelleme nasıl?

Xiaomi MIUI arayüzüne yaptığı başarılı güncellemeleri ile kullanıcılarını her daim memnun etmektedir.

Teknoscrool.com olarak bizde Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için geçtiğimiz günlerde V10.3.5 güncelleme uyarısı geldi. 635 MB civarı güncelleme olduğu için komple bir güncelleme diyebiliriz. Güncelleme öncesinde sorunlar olup olmadığını araştırdık. Forum sitelerinde bu sürüm bazı modellere haziran ayında geldiğini, birkaç kişi güncellemeden sonra dokunmatik sorunları ve telefon açılmama gibi şikayetler olduğunu gördük. Xiaomi güncellemeyi hemen geri çekmiş.

Bizde çekinerek bu güncellemeyi yaptık. Açıkcası çok fazla bir yorum olmadığı için sitemizde açarak bu güncelleme yapacakları bilgilendirmek istedik.

Güncelleme sonrasında herhangi bir açılmama sorunu yaşamadık. Performans olarak baktığımızda ufak bir hızlanma var gibi gözüküyor. Dokunmatik sorunu görmedik. Batarya performansı ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Bu arada V10.3.5 güncellemesinden sonra telefonu şarja bağladık ve fotoğraftaki gibi bir görüntü gördük. Çok şık ve başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

GÜNCELLEME

Not: Güncellemeyi yapmadan önce şarjınız en az yüzde 50 seviyesinde olsun. Güncelleme yaparken telefonunuz kapanırsa açılmayacaktır. Bu açılmama uyarısı güncelleme esnasında çıkmaktadır.