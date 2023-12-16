Bilim ve Teknoloji

Mob control reklamsız APK ya da başka çözümü var mı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Aralık 2023
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Bugün bir oyun oynarken mob control oyun reklamını gördük. Tanıtım fragmanı güzel olunca ilk defa indirelim dedik. Oyun gerçekten tanıtım fragmanı gibi oldukça güzel ve etkileyiciydi. Google olay store yorumlarına baktık herkes her bölüm arası çok fazla reklam izlemek zorunda bırakıldığını yazıyordu.

Dedik en fazla ne kadar sıklıkla reklam getirebilir ki diye yine de oynamaya başladık. İlk bölümler neredeyse hiç reklam çıkmadı. Ama bir zaman sonra her bölüm arasında reklam gelmeye başladı. Bölümler arası geçmek 2 dakikanızı alıyor. Hemen arkasından reklamı dayıyorlar.

Mob Control indir

Reklamsız izlemek için İnterneti kapatıp oynayalım dedik ama nerde internet bağlantımız kapalı olduğu için hata verdi oyun. Offline mod için ekstradan aylık ücret ödemenizi istiyor.

Mob control oyunu ücreti için örnek ekran resmi ekledim. Bu arada mob control reklamsız APK deneyen var mı? Güvenilir bir yerden bulup indirmek gerçekten zor olmaktadır.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Aralık 2023
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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