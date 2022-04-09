Xiaomi adım sayar nasıl açılır?

Xiaomi telefonlarında adım sayar nasıl açılır diye arama yapıyorsanız elimizden geldiği kadar size kısa yoldan anlatmaya çalışacağız.

Adım sayarı açmak için ekstradan herhangi bir menü bulunmuyor. Xiaomi telefonlarında genellikle 2 adet tema çıkmaktadır. Temalara göre özellikler açılmaktadır. İşte bu durumda yükleyeceğiniz bazı temalarda otomatik olarak adım sayar açılmaktadır.

Biz bu temayı kullanıyoruz ve adım sayar otomatik olarak açıldı

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Jiyan” isimli temayı indirdik. Bu temanın sadece ekran kilidi özelliğini kullanıyoruz. Siz yükleme yaptıktan sonra hangi özelliklerini kullanacağınızı seçebilmektesiniz.

Ekran kilidi olarak seçtiğinizde artık adım sayar özelliği otomatik olarak başlayacaktır. Zaten temalar bölümünde başka farklı temalar bulduğunuzda adım sayar olup olmadığı görsellerinde gözükmektedir.