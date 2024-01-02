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tarçın rengi nasil elde edilir

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2024
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Tarçın rengi nasil elde edilir konusunda arama yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Tarçın renk oluşumu için 3 rengi karıştırmanız gerekmektedir.

Tarçın renk karışımı için ;

Mavi + kırmızı + sarı + yeşil

Yukarıdaki 4 rengi karıştırdığınız da tarçın rengi ortaya çıkacaktır. Bu renk karışımı deneyen olursa ve bize yorum yazarak geri dönüş yapabilirse çok memnun oluruz.  Yukarıdaki karışımı denemedik. Ama internette boyaları karıştırarak tarçın rengini elde eden videodan alarak buraya ekledik.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2024
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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