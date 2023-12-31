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Üzüm rengi nasıl elde edilir

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji31 Aralık 2023
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Üzüm rengi hangi renklerin karışımı ile olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Üzüm rengi oluşturmak zor gibi gözükse de 4 renk karışımı ile elde edilmektedir.

4 renk şu şekildedir

Kırmızı + beyaz + mavi + sarı renkleri iyice karıştırdığınız da yukarıda ekran görüntüsü eklenmiş olan üzüm rengi ortaya çıkacaktır.

Tabi bu rengi açmak ya da koyulaştirmak için karışım da renklerin oranlarına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

 

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji31 Aralık 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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