Üzüm rengi nasıl elde edilir

Üzüm rengi hangi renklerin karışımı ile olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Üzüm rengi oluşturmak zor gibi gözükse de 4 renk karışımı ile elde edilmektedir.

4 renk şu şekildedir

Kırmızı + beyaz + mavi + sarı renkleri iyice karıştırdığınız da yukarıda ekran görüntüsü eklenmiş olan üzüm rengi ortaya çıkacaktır.

Tabi bu rengi açmak ya da koyulaştirmak için karışım da renklerin oranlarına dikkat etmeniz gerekmektedir.

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