Laptop ZTE modem Wi-Fi bağlantısını görmüyor

Uzun zamandır bilgi paylaşımı yapmıyorduk. Daha önceki yazımızda artık eskisi gibi bir hevesimizin kalmadığını söylemiştik. Google sağ olsun artık 7 senelik hobi için yaptığımız işten bile soğutmayı başardı. Neyse yine sitem etmeden asıl konumuza geçelim.

Bir arkadaşımıza gittik ve Wi-Fi bağlantı sorunu yaşadığını öğrendik. Evdeki bütün telefonlar Wi-Fi ağına bağlanıyor fakat laptop bağlanmıyor. Daha doğrusu Wi-Fi ağ listesinde ismini bile görmüyor. İlk olarak modemi açıp kapattık fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Ağ ismini değiştirdik ama yine olmadı. En son olarak kalıcı bir çözüm yolu bulduk.

İlk olarak modem arayüzüne telefon ile giriş yapınız.

Modem bağlantı adresi genelde 192.168.1.1 olmaktadır. Chrome adres çubuğuna bu IP adresini yazın ve enter’a basınız.

Modem kullanıcı adı ve şifresini değiştirmediyseniz kullanıcı adı: admin ve şifre: admin olacaktır.

Daha sonra aşağıdaki resim bağlantısındaki gibi ayarlara giriş yapınız.

Yerel ağ kategorisinden Kanal bölümüne 11’i seçtiğiniz zaman artık herhangi bir sorun ile karşılaşmayacaksınız. Daha öncede başka marka modem ile bu sorunu yaşamıştık. Yanlış hatırlamıyorsak kablo tv modeminde bu sorunu yaşamıştık. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.