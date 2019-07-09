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Xiaomi PUBG Mobile çentik sorunu (çözüldü)

tarafından 9 Temmuz 2019 Tarihinde eklendi

Xiaomi Pocophone F1 modelini alanlar MIUI arayüz güncellemesi 10.3.5 versiyonuna otomatik olarak geçiş yapacaktır.

Bu versiyona geçtikten sonra PUBG Mobile oyununa girdiğinizde çentik sorunu ile karşılaşacaksınız. Bu sorunu görünce hemen panik yapmanıza gerek yok.

sorununu halletmek için telefondan birkaç adımda ayar yaparak kurtulabilirsiniz. Genel olarak kullanıcılar komple çentik kapatma özelliğini kullanıyor. Fakat bunu yapmanıza hiç gerek yok.

İlk olarak resimde gözüktüğü gibi “Bağımsız uygulamalarda ekran çentiği” butonun basınız. Üst kısımdaki Çentiği gizle butonu kapalı konumda olacaktır.

Resimde belirttiğimiz gibi kategoriye girdiğinizde uygulamalar açılacaktır. Siz burada PUBG Mobile oyununu bulunuz.

Ekran görüntüsünde de gözüktüğü üzere ayarı “otomatik” yapmanız yeterli olacaktır. Artık PUBG Çentik sorunu ile karşılaşmayacaksınız.

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