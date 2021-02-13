Full + Full donanımlı iRobot Roomba S9+

Akıllı robot süpürge kategorisinde son teknoloji ile donanımlı iRobot Roomba S9+ modelinden bahsetmek istiyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü donanıma sahip bir cihaz.

İlk olarak 2200 Pa emiş gücüne sahiptir. Li-ion bataryası 3300 mAh kapasitesine sahiptir. Full dolu şarj ile 120 dakika aktif çalışma süresi hedeflemektedir. 200 metrekare alanları rahatlıkla temizleyebilmektedir.

Bazı teknik özellikleri

Kenar Temizliği

Anti-Alerjen Sistem

Hata Teşhisi

iAdapt Navigasyon

Kablo Dolaşma Engelleyici

PerfectEdge Teknolojisi

SPOT Mod

Toz Boşaltma İstasyonu

Üç Aşamalı Temizlik

Yıkanabilir Toz Haznesi

Aşılabilir Yükseklik

20 mm

Haritalama

Haritalama Yöntemi

Kamera

Akıllı Navigasyon

Otomatik Şarj

Düşme Engelleyici Sensör

Zaman Planlama

Sesli Bilgilendirme

Kir Algılama

Toz Haznesi Dolum Uyarısı

Oda Sınırlandırma

Wi-fi

Temizlik Esnasında Şarj

Bu cihazın en etkileyici özelliği ise toz haznesini kendi kendine temizleyebilmektedir.

iRobot Roomba S9+ 19 Bin TL fiyat etiketine sahiptir.