Full + Full donanımlı iRobot Roomba S9+

Akıllı robot süpürge kategorisinde son teknoloji ile donanımlı iRobot Roomba S9+ modelinden bahsetmek istiyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü donanıma sahip bir cihaz.
İlk olarak 2200 Pa emiş gücüne sahiptir. Li-ion bataryası 3300 mAh kapasitesine sahiptir. Full dolu şarj ile 120 dakika aktif çalışma süresi hedeflemektedir. 200 metrekare alanları rahatlıkla temizleyebilmektedir.
Bazı teknik özellikleri
Kenar Temizliği
Anti-Alerjen Sistem
Hata Teşhisi
iAdapt Navigasyon
Kablo Dolaşma Engelleyici
PerfectEdge Teknolojisi
SPOT Mod
Toz Boşaltma İstasyonu
Üç Aşamalı Temizlik
Yıkanabilir Toz Haznesi
Aşılabilir Yükseklik
20 mm
Haritalama
Haritalama Yöntemi
Kamera
Akıllı Navigasyon
Otomatik Şarj
Düşme Engelleyici Sensör
Zaman Planlama
Sesli Bilgilendirme
Kir Algılama
Toz Haznesi Dolum Uyarısı
Oda Sınırlandırma
Wi-fi
Temizlik Esnasında Şarj
Bu cihazın en etkileyici özelliği ise toz haznesini kendi kendine temizleyebilmektedir.
iRobot Roomba S9+ 19 Bin TL fiyat etiketine sahiptir.