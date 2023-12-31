Mint nane yeşili hangi renkler ile elde edilir

Mint yeşili yani nane yeşili hangi renkler ile elde edilir diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Nane yeşili renk aslında normal yeşilden çok farklı değildir. Ama çocukların veya yetişkinlerin ev ödevlerinde bu rengi oluşturmaları istenmektedir.

Nane rengi yeşilini oluşturmak için;

Beyaz + mavi + sarı + yeşil

Yukarıdaki 4 rengi karıştırdığınız da mint yeşili yani nane yeşili ortaya çıkacaktır. Bu karışımı deneyen olursa bize geri dönüş yaparak yorum bırakırsa çok memnun oluruz .