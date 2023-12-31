Genel

Zümrüt yeşili hangi renklerin karışımı ile elde edilir

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji31 Aralık 2023
0 Bir dakikadan az

Zümrüt yeşili hangi renklerin karışımı ile elde edilir konusunu arıyorsanız bu konumuzun size faydası olacaktır. Aslında zümrüt yeşil rengi normal yeşil renkten de çok farkı yok gibi geldi. Tabi illa zümrüt yeşil renk karışımı arayan olursa diye bu konuyu açma gereği duyduk.

Zümrüt yeşili rengi oluşturmak için ;

Yeşil + mavi + beyaz + turuncu

Yukarıdaki 4 rengi karıştırdığınız da ortaya zümrüt yeşili çıkacaktır.

Bu renk karışımını deneyen olursa ve bize geri dönüş yaparsa çok memnun oluruz.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji31 Aralık 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

tarçın rengi nasil elde edilir

2 Ocak 2024

Mint nane yeşili hangi renkler ile elde edilir

31 Aralık 2023

Üzüm rengi nasıl elde edilir

31 Aralık 2023

Dünyayı ardında bırak iyi mi kötü mü? Yorumlar

16 Aralık 2023

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu