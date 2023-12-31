Zümrüt yeşili hangi renklerin karışımı ile elde edilir konusunu arıyorsanız bu konumuzun size faydası olacaktır. Aslında zümrüt yeşil rengi normal yeşil renkten de çok farkı yok gibi geldi. Tabi illa zümrüt yeşil renk karışımı arayan olursa diye bu konuyu açma gereği duyduk.

Zümrüt yeşili rengi oluşturmak için ;

Yeşil + mavi + beyaz + turuncu

Yukarıdaki 4 rengi karıştırdığınız da ortaya zümrüt yeşili çıkacaktır.

Bu renk karışımını deneyen olursa ve bize geri dönüş yaparsa çok memnun oluruz.