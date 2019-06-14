Elektrikli bisiklet ilk şarj süresi ve nasıl şarj edilmeli?

Bu yazımızda sizlere Elektrikli bisiklet ilk şarj, elektrikli bisiklet nasıl şarj edilmeli konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Elektrikli bisikletlerin en önemli kısmı kesinlikle şarjdır. Şarj süresi kullanıma göre değişkenlik gösterirken ilk kullanımdan itibaren yapılan şarjlarda etki etmektedir. Düzgün şarj yapılmayan elektrikli bisikletin aküsü yada bataryası normalden daha kısa sürede performans kaybı yaşatmaktadır.

Elektrikli bisikletlerde eğer kurşun asit akü kullanılıyorsa 6 ile 8 saat arasında şarj edilmelidir.

Lityum iyon aküler ise 3-4 saat aralığında şarj edilmelidir. Lityum iyon bataryalar asit akülere göre daha hızlı ve daha ömürlü olmaktadır.

Elektrikli bisikletlerde batarya ömrünü uzatmak için akünüz boşalmadan şarja takmayınız. Ayrıca bir aydan daha fazla süre ile sürüş yapmayacaksınız akü başlarını çıkartınız. Eğer çıkartamıyorsanız en az ayda bir sefer şarj etmeniz gerekmektedir.

Son olarak sürekli olarak şarjda bisikleti bırakmayınız. Neden derseniz normal şartlar batarya tam dolunca otomatik olarak şarj tamamlanacaktır. Fakat arıza sonucu otomatik şarj kesme devreye girmezse akünüz şişebilir ve batarya ömrü kısalabilir.