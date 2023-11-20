Genel

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü 2.sezon gelecek mi?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Kasım 2023
0 Bir dakikadan az

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü 1.sezonu 1 gün sürmeden tamamladık. Bu zamana kadar yapılan en iyi Osmanlı dönemini anlatan dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu dizi Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatmaktadır. 1.sezon’da Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğundan itibaren birinci tahta çıkasıya kadarki süreyi anlatmaktadır. Son bölüm’de Sultan Murad, oğlu Şehzade Alâaddin’in şehit edilmesine yüreği dayanamayıp tahtı bırakmıştır. Boşalan tahta tek Osmanlı soyundan gelen Şehzade Mehmet geçmiştir. Tahta çıktığında ise sezon tamamlandı.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü 2.sezon‘un geleceğini düşünüyoruz. İlk sezonu ile izleyenler tarafından herhangi bir kötü yorum görmedik. Youtube Tabii resmi kanalına baktığımızda dizinin ilk bölümü ve fragmanlarını bile binlerce kişinin izlediğini görüyoruz.

Ek bilgi: Youtube’da Tabii kanalında 1.bölüm ve diğer 7 bölümde Tabii uygulamasında yer almaktadır.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Kasım 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü youtube’da diğer bölümleri nerede?

19 Kasım 2023

Efsanelerin efsanesi Bay ve Bayan Smith Netflix’e geliyor

24 Nisan 2023

Düğün Dernek Netflix’te neden yok?

20 Nisan 2023

Fissler kuru fasulye pişirme süresi

12 Nisan 2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu