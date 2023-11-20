Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü 2.sezon gelecek mi?

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü 1.sezonu 1 gün sürmeden tamamladık. Bu zamana kadar yapılan en iyi Osmanlı dönemini anlatan dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu dizi Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatmaktadır. 1.sezon’da Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğundan itibaren birinci tahta çıkasıya kadarki süreyi anlatmaktadır. Son bölüm’de Sultan Murad, oğlu Şehzade Alâaddin’in şehit edilmesine yüreği dayanamayıp tahtı bırakmıştır. Boşalan tahta tek Osmanlı soyundan gelen Şehzade Mehmet geçmiştir. Tahta çıktığında ise sezon tamamlandı.

Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü 2.sezon‘un geleceğini düşünüyoruz. İlk sezonu ile izleyenler tarafından herhangi bir kötü yorum görmedik. Youtube Tabii resmi kanalına baktığımızda dizinin ilk bölümü ve fragmanlarını bile binlerce kişinin izlediğini görüyoruz.

Ek bilgi: Youtube’da Tabii kanalında 1.bölüm ve diğer 7 bölümde Tabii uygulamasında yer almaktadır.