Tencent şirketi PUBG hilecileri önlemek için Youtube’a el atması lazım

PUBG Mobile oyunu son yılların en favori oyunu olduğunu artık herkes bilmektedir.

Maalesef bu kadar sevilen bir oyunda hile kullananların sayısı oldukça artmaya devam ediyor. PUBG yapımcı şirketi hileciler ile mücadele ediyor. Hile yapanları tespit ettikten sonra hesaplarını banlıyor. Zaten hile yapanlar fake hesaplar açtığı için hesapları kapansa bile hemen yenisini açıp hilelerine devam etmektedir.

PUBG şirketinin hile konusunda kalıcı çözüm bulması imkansız. Fakat en aza indirmek için ilk olarak youtube’daki videoları kaldırması gerekmektedir. Hile yapan kullanıcılar hile yaptıktları oyun videolarını ve nasıl hile yapacağını youtube üzerinden paylaşmaktadır. PUBG Mobile yapımcı şirketi Teccent’in ilk olarak youtube’daki bu hileci grupların hesaplarını kapattırmak için çaba göstermesi gerekiyor. Özellikle hile yapan kişiler hergün youtube’da videolar paylaşarak izlenme oranlarını artırmaya çalışıyor. Ekledikleri videoların altına ise hile için gerekli indirme linklerini paylaşıyor. Yapımcı şirket youtube işine el atarsa yeni hile yapma çabası içinde olan ergenleri engellemiş olacaktır.

Hileciler yüzünden oyunda uzun zamandır zaten bir düşüş yaşanıyor. Her geçen gün düşüş devam ediyor.

Daha önceki yazımızda sizlere PUBG Mobile Wallhack hilesinden bahsetmiştik. Zaten fotoğrafları gördüğünüzde şaşıracaksınız.