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Hill Climb Racing 2 oyununa Türkçe dil desteği geldi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Ekim 2022
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Hill Climb Racing 2 mobil oyunu ülkemizde uzun yıllardır sevilerek oynanan bir oyundur. Uzun zamandır acaba bu oyunun Türkçe dil desteği gelecek mi diye merak ederken 27 Ekim 2022 günü yayınlanan güncelleme ile Türkçe dil özelliği geldi. Oyun yapımcı şirketin Türkçe dil desteği getirmesi güzel bir jest oldu.

100 milyondan fazla indirilme oranı ile kategorisinde ön sırada yer alıyor. Bizim için bir tek sorunu ise reklam videosunu 30 saniye boyunca izliyorsunuz reklam bittikten sonra çarpı tuşunun açılması için 5 saniye daha koyulması insanı bıktırıyor.

Bu gelen güncelleme içerisinde bir sürü ekleme bulunuyor. Gelen özellikle aşağıdadır.

* Yeni araç: The Beast
* Yeni tuning parçası: Rüzgarlık
* Yeni kupa teması: Climb Canyon Arena
* Yeni kupa: Canyon Grand Prix
* Kupa Yolu Road Premium Pass, 3 ekstra günlük görev yuvasının kilidini açar (VIP’e dahildir)
* Araç seçimi için açılır menü
* Kazıyıcı filtreleri
* Türkçe dil seçeneği eklendi
* Yerelleştirme geliştirmeleri
* Küresel ve Yerel Lider Tabloları artık Efsanevi sıralama gerektiriyor
* Android minimum sürümü 4.4’ten 5.0’a değiştirildi
* Çeşitli hata düzeltmeleri

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Ekim 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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