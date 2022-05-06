Cyberpunk 2077 FPS Arttırma

Cyberpunk 2077’nin çıkmasının üzerinden epey bir zaman geçti, bilindiği üzere ilk çıktığında oyun hatalarıyla ve beceriksizliğiyle nam salmıştı. Tabii bu hatalar ve optimizasyon sıkıntılarının birçoğu gün geçtikçe yeni güncellemeler ile geride bırakıldı. Ancak her ne kadar optimizasyon sorunu büyük ölçüde çözülse de Cyberpunk 2077’nin bu konuda genel olarak çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Kısacası üst düzey bir sisteme sahip olmayan herkes bu oyunda kötü bir performans alıyor desek yalan olmaz. Eğer siz de bu sorundan muzdarip birisiyseniz bu yazının size ilaç gibi gelme şansı var!

Hangi Yöntemle FPS Arttıracağız?

Oyundaki FPS’imizi oyunun içine zaten entegre olan AMD FidelityFX ile yapacağız. Eğer NVIDIA ekran kartı kullanıyorsanız üzülmenize gerek yok çünkü bu özelliklik sadece AMD kartlara özgü değil. Bu eklentinin ne olduğunu kısaca anlatırsak, NVIDIA’nın RTX ile beraber çalışan DLSS özelliğinin başka bir versiyonu diyebiliriz.

Nasıl Yapılır?

Her ne kadar eklentinin çalışma mantığı kafa karıştırıcı gibi dursa da kullanması çok basit.

1) Grafik ayarlarına giriyoruz ve en aşağı iniyoruz.

2) FidelityFX Keskinleştirme özelliğini açıyoruz. FidelityFX Süper Çözünürlük 1.0 ayarını istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Kalite odaklı olduğu zaman ekran kartına daha fazla yük, performans odaklı olduğu zaman ise işlemciye daha fazla yük düşecektir. Kendiniz deneyerek en uygununu seçebilirsiniz.