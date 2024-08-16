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Tabii uygulamasına indirme özelliği gelmeli

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Ağustos 2024
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Tabii uygulaması ücretsiz olarak birçok içeriği barındırıyor. Canlı yayın ihtiyacınızı da karşılıyor. TRT kanalında yayınlanan ve izlemediğiniz dizileri izleyebiliyorsunuz. Yayın kalitesi ise oldukça yüksek.

Diziyi biz uzun zamandır kullanıyoruz ve tek eksik yanı ise dizileri indirelememektir. Mobil veri üzerinden izlemek istediğinizde ise tasarruf modu bulunuyor. Görüntü kalitesi düşerek izleyebilirsiniz. Fakat yüksek çözünürlükte indirip internet çekmeyen yerde izlemek daha güzel olurdu. Belki ilerleyen günlerde güncelleme gelerek tabii uygulamasına indirme özelliği gelebilir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Ağustos 2024
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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