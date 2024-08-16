Tabii uygulamasına indirme özelliği gelmeli

Tabii uygulaması ücretsiz olarak birçok içeriği barındırıyor. Canlı yayın ihtiyacınızı da karşılıyor. TRT kanalında yayınlanan ve izlemediğiniz dizileri izleyebiliyorsunuz. Yayın kalitesi ise oldukça yüksek.

Diziyi biz uzun zamandır kullanıyoruz ve tek eksik yanı ise dizileri indirelememektir. Mobil veri üzerinden izlemek istediğinizde ise tasarruf modu bulunuyor. Görüntü kalitesi düşerek izleyebilirsiniz. Fakat yüksek çözünürlükte indirip internet çekmeyen yerde izlemek daha güzel olurdu. Belki ilerleyen günlerde güncelleme gelerek tabii uygulamasına indirme özelliği gelebilir.