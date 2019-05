PUBG Mobile Wallhack hile artık oyunun tadını kaçırdı

PUBG Mobile oyunu son yılların en aktif oynanan oyunu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat son zamanlarda hile yapmayı sevenler PUBG Mobile oyununa dadandı. Maalesef bu kişiler yüzünde oyunun tadı kaçmaya başladı.

Eğer oyun oynarken ev içinde saklanıyorsanız ve pencereden direk baktığınızda sizi vuruyorsa yüzde 90 karşınızdaki rakip hileli diyebiliriz. Tabi hileli olmama durumu da var. Eğer siz herhangi bir işaret vermediyseniz sizi direk olarak görüyorsa Wallhack hilesi yapan bir oyuncuya denk geldiniz.

Aşağıdaki fotoğrafı anlatmaya gerek yok görüyorsunuz!

PUBG Mobile’ın bu Wallhack hilesi bilgisayar ile olmaktadır. Yani telefonda hile yapamazsınız. Ama oyuncu emülatör kullanarak oyuna giriyorsa hile yapabilir.

Siz istediğiniz kadar iyi oynayın ve iyi saklanın ama bu PUBG Mobile Wallhack hilesini yapanlar sizin hangi duvar arkasında sote yaptığını biliyor.

Yorumsuz bir fotoğraf daha

Yukarıda gördüğünüz gibi duvar arkasında olsanız bile kabak gibi gözüküyorsunuz.

PUBG Mobile hile yapan kişiden eğer şüpheniz varsa bildir bölümünden iletmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu duvar hilesini yapanlar yakalanmıyor.

Yakalanmamak için bu şekilde oyun oynayanlar var

PUBG’nin yapımcı şirketi Tencent şirketi her daim hilelere karşı önlemler aldığını açıkladı. Oyuna her girdiğiniz de otomatik olarak telefon güncelleme aramaktadır. Gelen ufak güncellemeler hilelere karşı önlem indirmeleridir. Şirket yeni önlemler alsa da hileci gruplar her zaman yenisi bulmaktadır. Bu arada hile yapanların hesapları anında kapatılmaktadır. Yeni hesap açıp devam ediyorlar ama bu hilecilerin amacının ne olduğunu bir türlü bilmiyoruz.