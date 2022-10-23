Hill Climb Racing 2 oyununda 400 puan üstüne hediye koyulmalı

Hill climb racing 2 oyunu 10 yıldır aktif olarak milyonlarca kişi tarafından tercih edilmektedir. Birçok araba modeli, onlarca bölüm ve etkinlikleri ile çizgisini hiç bozmadı diyebiliriz. İnterneti olmayanlar içinde offline oyun seçeneği ile de oyuncularını düşünmektedir. Bizde uzun yıllardır bu oyunu oynamaktayız. Özellikle Events bölümünde yer alan online yarışmayı beğeniyoruz. 24 saat içerisinde 4 kez yarışma hakkı kazanıyorsunuz. Tabi daha fazla giriş yapmak için 20 elmasa 4 kez daha giriş satın alabilirsiniz.

Bu bölümün en kotu taraflarından bir tanesi ise kısa sürede yani 400 puan ile en büyük hediye kutusunu açıyorsunuz. Ondan sonra başka hediye ve kutu olmadığı için insanlar girmeyi bırakıyor. Aslında 800 puana kadar kutu ekleseler çok daha kişi online olarak daha fazla vakit geçirecek.

Yıllardır bu prensip ile devam ediyorlar. Bizim düşündüğümüzü kesin düşünmüşlerdir ama gel gelelim yapmıyorlar.