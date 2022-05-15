2022 En İyi Ücretsiz Oyunlar

Büyük bütçeli oyunların fiyatlarının 300-400 TL gibi dudak uçuklatan fiyatlardan başladığı düşünülürse ücretsiz oyunlar yardımımıza her konuda koşuyor desek yalan olmaz. Sadece ücretsiz olmasıyla değil çoğunun iyi bir optimizasyona sahip olduğundan düşük sistemlerde çalışması da cabası! İşte en iyi ücretsiz oyunlar listemiz:

Valorant

Listenin başında olmamasına şaşmalı, Riot Games’in yeni FPS oyunu Valorant çok hızlı bir çıkış yaptı ve birçok oyuncu tarafından beğenildi. Ortalama bir sistemle rahatlıkla oynanılabilen bu oyunu fazla bilmeyen olmadığı için çok fazla da sözü uzatmaya gerek yok.

League of Legends

Riot Games’in göz bebeği LoL’ü bilmeyen yoktur. Bir MOBA oyunu olan LoL’ü de listemize ekleyelim dedik. En iyi optimizasyona sahip olan oyunlardan biri olduğu için en kötü sistemlerde bile oynanılabilir. Tıpkı Valorant gibi bu oyun hakkında da çok konuşmaya gerek yok, hepimizin bildiği LoL.

Destiny 2

“İyi bir sistemim var ve uzun zaman geçireceğim kaliteli oyunlar arıyorum” diyenler için en iyi oyunlardan biri olan Destiny 2 ilk çıkış yaptığında ücretliydi ve sonradan ücretsiz oldu. Büyük bütçeli bir yapım olan Destiny 2 tadımlık bir oyundan çok doyumluk bir oyun olacaktır. Bu MMO FPS oyununu şu an ücretsiz indirebilirsiniz.

Team Fortress 2

Team Fortress 2 türünün öncü oyunlarından biridir ve birçok oyuna yön vermiştir. Eski olmasına rağmen hala birçok kemik kitle oyuncusu bulunmakta. Düşük sistemlerde de iyi bir performansta çalışan bu FPS oyununu Steam’den ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz.

Apex Legends

Listede bir battle royale oyunu olmasa olmazdı. Apex Legends PUBG ya da COD: Warzone gibi oyunların ağırlığından sıkılmış oyuncular için ilaç gibi gelecektir. Bu listede başka bir battle royale oyunu olmayacak. Fakat oynanış videolarına bakarak size COD: Warzone, Fortnite ya da Apex Legends gibi oyunların arasından en uygununu seçmenizi tavsiye ederiz.

Genshin Impact

miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact çok hızlı çıkış yapan bir oyun oldu. Action RPG türünde olan oyun, düşük sistemlerde dahi gayet akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Bu tür çizimlere sahip grafikleri sevenlerin denemesi bir oyun olduğunu düşünüyoruz.

Warframe

Bir Co-op TPS oyunu olan Warframe arkadaşlarınızla beraber keyfini çıkarabileceğiniz bir oyun. Aynı Team Fortress 2 gibi eski bir kemik kitleye sahip olan bu oyunu, özellikle yakın dövüşe ve genel olarak temaya ilginiz varsa deneyebilirsiniz!

Counter-Strike: Global Offensive

CS:GO’nun ücretli olup olmaması aslında her zaman büyük bir tartışma oldu. İlk çıktığında uzun bir süre ücretli kaldı sonradan ücretsiz oldu ama temiz bir sunucuya girmek ya da rekabetçi oyun oynamak için belirli bir seviyeye gelmeniz gerekiyordu. Şu an maalesef sadece çok da temiz olmayan sunucularda oynanılabiliyor fakat isterseniz sonradan satın alabilirsiniz. Buna rağmen kült bir FPS oyunu olduğu için listeye eklemek istedik.

War Thunder

Tıpkı Team Fortress 2 ve Warframe de kemik kitlesiyle asla eskimeyen oyunlardan birisi. Uçaklara karşı ilgili olanların kesinlikle denemesi gerektiğini düşündüğümüz bu oyun Combat Flight Simulator türünde. Ayrıca sadece uçak savaşlarını değil tank savaşlarını da ele aldığını hatırlatalım.