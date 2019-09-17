PUBG lobi’de karakterin ters dönüş özelliği

PUBG Mobile 9.sezon büyük yenilikle ile geldi. Özellikle kademeler arasındaki hediyeler oyuncuları hırslandırıyor.

Örnek vermek gerekirse lobi’de ekip kurduğunuz zaman Taç kademe, As kademe veya Fatih kademesinde bir oyuncu gruba katıldığında oyuncunun karakteri ters bir dönüş yaparak gruba Taç/As/Fatih kademesinde oyuncu katıldı uyarısı vermektedir.

Bu özellik son güncelleme ile geldi ve kullanıcılar bu özelliği kazanmak istiyor.

Peki bu ayrıcalığa nasıl ulaşabilirsiniz?

Geçen sezon yani 8.sezonu en az Taç kademe ile tamamladıysanız otomatik olarak size bu özellik gelecektir. Yada 9.sezonda Taç yada üstü kademeye ulaşırsanız karakterin geri dönerek lobiye giriş özelliği alabilirsiniz.

Kısacası bu sezonda RP alırsanız ayrıcalıklara geçen sezondan daha fazla sahip olacaksınız. Uçağa binmeden önce paralı olarak RP alanların üzerinde sarı yanarlı dönerli sembolleri görebilirsiniz.