Xiaomi MIUI 10.3.5 batarya tüketimi çözüldü

Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için geçtiğimiz günlerde MIUI 10.3.5 versiyonu geldi ve biz bu versiyona geçiş yaparak deneyimlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz.

Geçen gün bu yazımızda batarya performansı konusunda büyük sıkıntı yaşadığımızı iletmiştik. Ayrıca mobil veri bağlantısı çok kötü duruma geldiği için çareyi bir önceki sürüme geçmekte bulduk. Gel gelelim bir önceki sürüme bir türlü geçemedik. Çok fazla format işlerinden anlamadığımız için ilk olarak fabrika ayarlarına göndürdük. Daha sonra hard format attık. Önceki sürüme geçemediğimiz için mecburen kullanmaya karar verdik.

Mobil veri bağlantısı hızındaki düşüş nedeniyle tüm kablosuz ve Wi-Fi ayarlarını sıfırladık.

Sonuç olarak MIUI 10.3.5 batarya sorunu kalmadı. Eski sürüme göre daha iyi bile oldu. MIUI 10.3.5 sürümüne geçen ziyaretçilerimiz bize batarya deneyimlerini yazabilirlerse çok memnun oluruz.