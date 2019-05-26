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PUBG’de GM 5 Plus kapanma sorunu galiba bitti

tarafından 26 Mayıs 2019 Tarihinde eklendi

PUBG Mobile oyunu şüphesiz son yılların en favori oyunudur. Her 10 telefondan 9’unda yüklü olan bu oyun en çok GM 5 Plus sahiplerini çıldırtıyordu.

GM 5 Plus modellerinde PUBG Mobile oyunu durduk yere kapanma yaşanıyordu. Oyun çıkalı yaklaşık 1.5 sene oluyor ve bu süre boyunca GM 5 Plus kapanma sorununu çözememişlerdi. Google Play Store’a girdiğiniz yorumlara baktığınızda genel olarak GM 5 Plus kapanma sorunu için artık bir çözüm bulun seslerini rahatlıkla duyabilirsiniz.

17 Nisan 2019 günü gelen güncelleme ile galiba bu sorun ortadan kalktı. Bizde de GM 5 Plus var ve 17 Nisan’dan bu yana oynuyoruz ve bir kere kapanma sorunu yaşamadık. Galiba bu sorun bitti diyebiliriz. Gün içerisinde yaklaşık en az 3 oyun oynadık ve kapanmadı.

Diğer GM 5 Plus kullanıcılarından yorumlar bekliyoruz.

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