PUBG’de GM 5 Plus kapanma sorunu galiba bitti

PUBG Mobile oyunu şüphesiz son yılların en favori oyunudur. Her 10 telefondan 9’unda yüklü olan bu oyun en çok GM 5 Plus sahiplerini çıldırtıyordu.

GM 5 Plus modellerinde PUBG Mobile oyunu durduk yere kapanma yaşanıyordu. Oyun çıkalı yaklaşık 1.5 sene oluyor ve bu süre boyunca GM 5 Plus kapanma sorununu çözememişlerdi. Google Play Store’a girdiğiniz yorumlara baktığınızda genel olarak GM 5 Plus kapanma sorunu için artık bir çözüm bulun seslerini rahatlıkla duyabilirsiniz.

17 Nisan 2019 günü gelen güncelleme ile galiba bu sorun ortadan kalktı. Bizde de GM 5 Plus var ve 17 Nisan’dan bu yana oynuyoruz ve bir kere kapanma sorunu yaşamadık. Galiba bu sorun bitti diyebiliriz. Gün içerisinde yaklaşık en az 3 oyun oynadık ve kapanmadı.

Diğer GM 5 Plus kullanıcılarından yorumlar bekliyoruz.