PUBG Mobile hilecilerin yüzünden popülerlik düşüyor

PlayerUnknown’s Battlegrounds yada bildiğiniz üzere PUBG oyunu mobil versiyonu anlık olarak dünyada popüler olarak oynanmaktadır.

Mobil platforma geldikten sonra oyuncu kitlesinde oldukça artış gösterdi. Fakat artık PUBG Mobile hileciler yüzünden oynanmayacak hale geldi. Hile yapanları anlamak hiç zor değil. Hile yapanları öldükten sonra “Rapor” kısmında yer alan hile bildirimi yaparak şikayet ediyorsunuz. Tabi bu işlem maalesef yeterli olmuyor.

Hile yapmayı seven ergen tipler her gün youtube kanalı üzerinde video paylaşımı yapıyor.

Hile yazılımların arkasında aklınıza gelen tabiki Çin’li hacker gelmektedir. Geçtiğimiz aylarda PUBG Hile geliştiren hackerlara yönelik 100’e yakın hacker gözaltına alınmıştı. Hile yazılımları yaygın olarak oyuncuların bir noktadan farklı bir noktaya ışınlanmasını veya % 100 atış isabet elde etmesini sağlayan uygulamalardır. Son zamanların en favori hilesi ise düşmanların kaç metre mesafede nerede olduğunu gösteren hileler olmaktadır. Siz istediğiniz kadar saklanın birşeyler yapacam diye uğraşın. Bunlar popüler olan hileler. Örneğin bayılan bir arkadaşını bir saniye içinde kaldırıp sağlığını % 100 yapabilenler var. Bunun gibi daha piyasaya çıkmamış birçok hile bulunmaktadır.

Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan PUBG’nin bu hile yazılımlarına engel olamazsa yakın zamanda popülerliği gidecektir. Hilecilerin olduğu bir ortamda maalesef oyuncular yer almaz ve başka oyunlara yönelirler.

Yapımcı şirketler kesinlikle bu hile için iyi çaba gösteriyordur. Fakat yeterli gelmediği takdirde oyuncularını kaybedecektir.

Daha önceki yazımızda da PUBG Mobile Wallhack hilesinden bahsetmiştik. İsterseniz bir göz atınız.