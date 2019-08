PUBG Mobile hilecileri yine cirit atıyor

PUBG Mobile gelen son güncelleme sonrasında acaba hileciler var mı diye merak ediyorduk.

Neden derseniz bu güncelleme ile PUBG Mobile yapımcı şirketi hilecilere karşı önlem aldığını yazmıştı.

Güncellemeden sonra baya bir süre hileciler denk gelmedik. Fakat son 2 gündür yine her zaman olduğu gibi hileciler cirit atmaya devam ediyor. Hileciler artık o kadar çok uzmanlaştı ki beta güncellemeleri çıkar çıkmaz hemen hileleri de güncelliyorlar. Bu oyunu oynayan milyonlarca kişi bulunuyor. Her gün anlık 1 milyona yakın kişi oyunu severek oynuyor. Ama artık hilecilerden dolayı bu oyuna olan talebin her geçen gün düştüğünü tahmin ediyoruz.

Bu arada hile yapan kişiler şikayet edildikten sonra bazıları banlanıyor. Yapımcı şirket şikayet ettiğiniz hile uyarılarına maalesef geri bildirim yapmıyor. Aslında hile bildirimi yapan kişilere banlanma sonucunu gönderse şirketin hile uyarılarını dikkate aldığını görecektir.

Bu arada internette ufak bir gezinti yaptığımızda hile satın alan asalak oyuncularında olduğunu gördük. Youtube’da bazı videolarda hile için 200 TL veren ergenleri izledik. Allah akıl fikir versin diyoruz.