Online Kafa Topu hızlı para kazanmak için bu olmamalı!

Online Kafa Topu oyunu tabletlerde ve akıllı telefonlarda oynanan en popüler online oyun diyebiliriz. Fakat son büyük güncellemeden sonra bazı haksızlıkların önüne geçilmesi gerekiyor diyebiliriz.

Neden mi?

Bildiğiniz üzere oyun odalarında ki eşleşmeler taraftar sayılarınıza en yakın ile yapılmaktadır. Sizin taraftar sayınız yükselmeye başlayınca normal olarak profesyonel kişiler ile karşılaşmaktasınız. Aslında profesyonelden ziyade bütün karakter güncellemelerini yapmış kişiler gelmektedir. Maç kazanamayan ve karakter gücü full olanlar bile para kazanmak için en düşük giriş ücreti olan odaya giriş yapıyor ve eşleşme olunca hemen oyundan çıkıyor. Bu şekilde cezalı çıktığı için ekstradan taraftarı siliniyor. Bu şekilde art arda yapınca taraftar sayısını 250 civarına kadar indiriyor ve en pahalı odaya geçiş yapıyor. Düşünün bütün karakter özellikleriniz yüksek ve taraftar sayınız düşük olduğu için yeni kişiler ile karşılaşıyorsunuz. Bir nevi keklik avı diyebiliriz.

Oyun yapımcı şirketi malesef bu para kazanmak için bu şekilde davrananlara önlem alamadı. Online Kafa Topu Play Store sayfasınada baktığımızda da artık karşılaşmaların tamamen sonlanmadığı yazıyor. Bir taraf çok güçlü bir taraf çok zayıf olunca ilk 20 saniyede kaçan taraf belli oluyor. Bakalım Online Kafa Topu 2 geleceği konuşuluyor. Belki bu tür eksiklikler giderilir.

Sizlerin gördüğü eksiklikler ve yorumlarınızı bekliyoruz.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)