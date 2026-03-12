Xiaomi 15T Pro eşdeğer modeller
Xiaomi 15T Pro, 2025 sonu/2026 başında çıkan üst segment bir Android telefon. Özellikleri kısaca şöyle:
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+ (flagship seviye, çok güçlü performans ve oyun için ideal)
- Ekran: 6.83 inç AMOLED, 144Hz yenileme hızı, 3200 nit parlaklık
- Kamera: Leica Summilux sistemi – 50MP ana + 50MP 5x periskop tele + 12MP ultra geniş (özellikle 5x zoom ve portre çekimlerde çok iyi)
- Batarya: 5500 mAh + 90W kablolu / 50W kablosuz şarj
- Diğer: 12 GB RAM, UFS 4.1 depolama, IP68, metal çerçeve
Bu özelliklerle fiyat-performans odaklı flagship kategorisinde yer alıyor (Türkiye fiyatları 2026 Mart itibarıyla 40-55 bin TL civarında değişiyor, modele göre).Eşdeğer / rakip modeller (benzer performans, kamera, batarya ve fiyat aralığında olanlar, 2025-2026 dönemi):
- Samsung Galaxy S25 / S25+ → En sık karşılaştırılan rakip. Snapdragon 8 Elite işlemci, daha uzun yazılım desteği (7 yıl), daha iyi ekran ve zoom özellikleri ama Xiaomi daha büyük batarya + daha hızlı şarj sunuyor. Fiyatları benzer seviyede.
- Honor Magic 7 Pro / Honor 400 Pro → Çok yakın eşdeğer; kamera (özellikle portre ve zoom), batarya ve şarj hızı açısından rekabetçi. Birçok karşılaştırmada Xiaomi ile başa baş gidiyor.
- OnePlus 13 / OnePlus 15 → Oyun ve performans odaklı, Dimensity veya Snapdragon üst seviye işlemci, hızlı şarj ve akıcı ekran. Kamera tarafında Xiaomi biraz önde olabilir.
- Oppo Find X9 Pro → Kamera canavarı olarak öne çıkıyor, Hasselblad sistemiyle çok kaliteli çekimler. Performans ve batarya açısından benzer.
- Xiaomi 15 → Aynı ailenin standart modeli; biraz daha kompakt, Snapdragon işlemci, ama 15T Pro batarya ve kamera zoom konusunda daha üstün.
- Poco F8 Ultra / Pro → Xiaomi’nin alt markası, daha uygun fiyatlı ama benzer donanım (aynı işlemci ailesi)