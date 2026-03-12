Xiaomi 15T Pro eşdeğer modeller

Samsung Galaxy S25 / S25+ → En sık karşılaştırılan rakip. Snapdragon 8 Elite işlemci, daha uzun yazılım desteği (7 yıl), daha iyi ekran ve zoom özellikleri ama Xiaomi daha büyük batarya + daha hızlı şarj sunuyor. Fiyatları benzer seviyede.

Honor Magic 7 Pro / Honor 400 Pro → Çok yakın eşdeğer; kamera (özellikle portre ve zoom), batarya ve şarj hızı açısından rekabetçi. Birçok karşılaştırmada Xiaomi ile başa baş gidiyor.

OnePlus 13 / OnePlus 15 → Oyun ve performans odaklı, Dimensity veya Snapdragon üst seviye işlemci, hızlı şarj ve akıcı ekran. Kamera tarafında Xiaomi biraz önde olabilir.

Oppo Find X9 Pro → Kamera canavarı olarak öne çıkıyor, Hasselblad sistemiyle çok kaliteli çekimler. Performans ve batarya açısından benzer.

Xiaomi 15 → Aynı ailenin standart modeli; biraz daha kompakt, Snapdragon işlemci, ama 15T Pro batarya ve kamera zoom konusunda daha üstün.