Bilim ve Teknoloji

Xiaomi 15T Pro eşdeğer modeller

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji12 Mart 2026
Xiaomi 15T Pro, 2025 sonu/2026 başında çıkan üst segment bir Android telefon. Özellikleri kısaca şöyle:
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+ (flagship seviye, çok güçlü performans ve oyun için ideal)
  • Ekran: 6.83 inç AMOLED, 144Hz yenileme hızı, 3200 nit parlaklık
  • Kamera: Leica Summilux sistemi – 50MP ana + 50MP 5x periskop tele + 12MP ultra geniş (özellikle 5x zoom ve portre çekimlerde çok iyi)
  • Batarya: 5500 mAh + 90W kablolu / 50W kablosuz şarj
  • Diğer: 12 GB RAM, UFS 4.1 depolama, IP68, metal çerçeve

Bu özelliklerle fiyat-performans odaklı flagship kategorisinde yer alıyor (Türkiye fiyatları 2026 Mart itibarıyla 40-55 bin TL civarında değişiyor, modele göre).Eşdeğer / rakip modeller (benzer performans, kamera, batarya ve fiyat aralığında olanlar, 2025-2026 dönemi):

  • Samsung Galaxy S25 / S25+ → En sık karşılaştırılan rakip. Snapdragon 8 Elite işlemci, daha uzun yazılım desteği (7 yıl), daha iyi ekran ve zoom özellikleri ama Xiaomi daha büyük batarya + daha hızlı şarj sunuyor. Fiyatları benzer seviyede.
  • Honor Magic 7 Pro / Honor 400 Pro → Çok yakın eşdeğer; kamera (özellikle portre ve zoom), batarya ve şarj hızı açısından rekabetçi. Birçok karşılaştırmada Xiaomi ile başa baş gidiyor.
  • OnePlus 13 / OnePlus 15 → Oyun ve performans odaklı, Dimensity veya Snapdragon üst seviye işlemci, hızlı şarj ve akıcı ekran. Kamera tarafında Xiaomi biraz önde olabilir.
  • Oppo Find X9 Pro → Kamera canavarı olarak öne çıkıyor, Hasselblad sistemiyle çok kaliteli çekimler. Performans ve batarya açısından benzer.
  • Xiaomi 15 → Aynı ailenin standart modeli; biraz daha kompakt, Snapdragon işlemci, ama 15T Pro batarya ve kamera zoom konusunda daha üstün.
  • Poco F8 Ultra / Pro → Xiaomi’nin alt markası, daha uygun fiyatlı ama benzer donanım (aynı işlemci ailesi)
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Hangisi daha iyi: Vivo V70 ve Vivo V60 farkları

12 Mart 2026

Vivo X300 Pro ve Honor Magic 8 Pro farkları

25 Şubat 2026

2026 yılı 50 Bin TL civarında oyuncu laptop önerisi

22 Şubat 2026

VİVO V60’da kullanılan işlemciye sahip diğer modeller

10 Şubat 2026

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu