Bilim ve Teknoloji

Mi 11 Lite 5G İmei atma işlemi nasıl oluyor? Direnç atmak zararlı mı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Ekim 2022
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En son 4 ay önce Xiaomi Mi 11 Lite 5G modeline İmei atma konusunda bir ziyaretçimiz bize soru sormuştu. Aradan geçen zaman sonrasında acaba imei atma işlemi gelip gelmediğini kontrol etmek istedik. Bugün birçok telefonculara gittiğimizde maalesef hala Xiaomi Mi 11 Lite 5G modeline imei atma işlemi olmadığını öğrendik.  Ama imkansız olmadıklarını söylediler.

İlk olarak telefonun kilidini açma işlemi yapılacağını ilettiler. Bu işlem için Mi Hesabını telefonunuzdan açıyorlar. 168 saat sonra telefon kilidi aktif hale geliyormuş. Daha sonra telefonun arkasını sökerek direnç atma işlemi yapılması gerekiyormuş. Direnç işleminden sonra yazılım ile imei atma oluyormuş.

Telefona direnç atmanın zararları neler?

Direnç atmanın telefona zararı olup olmadığını sorduğumuzda ise sadece normalinden daha fazla telefonun ısındığını söylediler. Onun haricinde bugüne kadar direnç atılmış telefonlardan başka şikayet almamışlar.

Tamamen kullanıcı yorumumuz: Xiaomi Mi 11T ile Mi 11 Lite farkları

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Ekim 2022
0 1 dakika okuma süresi
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Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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