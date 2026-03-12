Hangisi daha iyi: Vivo V70 ve Vivo V60 farkları
Vivo V70 ve Vivo V60, Vivo’nun orta-üst segment V serisinde yer alan modeller. V60 Ağustos 2025’te, V70 ise Şubat 2026’da piyasaya sürüldü. İkisi de Snapdragon 7 Gen 4 işlemciye sahip, benzer kamera setup’ı (ZEISS destekli 50MP ana + 50MP telephoto + 8MP ultra geniş) ve 6500 mAh batarya ile geliyor. Ancak bazı önemli farklar var, özellikle ekran, yazılım, depolama hızı ve fiyat konusunda.
Ana Farklar Karşılaştırma Tablosu
|
Özellik
|
Vivo V60 (2025)
|
Vivo V70 (2026)
|
Hangisi Daha İyi? / Yorum
|
Çıkış Tarihi
|
Ağustos 2025
|
Şubat 2026
|
V70 daha yeni
|
Ekran Boyutu
|
6.77 inç AMOLED, FHD+ (1080×2392)
|
6.59 inç AMOLED, 1.5K (1260×2750)
|
V70 daha keskin (yüksek çözünürlük), V60 daha büyük ekran (medya için avantajlı)
|
Ekran Yenileme Hızı
|
120 Hz
|
120 Hz
|
Aynı
|
Parlaklık (Peak)
|
5000 nit (lokal)
|
5000 nit (peak)
|
Benzer
|
İşlemci
|
Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|
Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|
Aynı (performans yakın)
|
RAM / Depolama
|
8-16 GB LPDDR4X + UFS 2.2
|
8-12 GB LPDDR5X + UFS 4.1
|
V70 daha hızlı (daha iyi çoklu görev ve yükleme süreleri)
|
Kamera
|
50MP ana (Sony IMX766) + 50MP tele + 8MP UW + 50MP selfie
|
50MP ana + 50MP ZEISS Night Telephoto + 8MP UW + 50MP selfie
|
Çok benzer; V70’te ZEISS Night Telephoto biraz daha iyi düşük ışık / zoom olabilir, ama testlerde V60 daha doğal renkler veriyor (V70 daha canlı/sosyal medya odaklı)
|
Batarya
|
6500 mAh + 90W hızlı şarj
|
6500 mAh + 90W hızlı şarj
|
Aynı
|
İşletim Sistemi
|
Android 15 (Funtouch OS / OriginOS)
|
Android 16 (OriginOS 6)
|
V70 daha güncel + daha uzun güncelleme desteği (6 yıl güvenlik)
|
Tasarım / Ağırlık
|
~192-201 g, 7.5 mm
|
~187-194 g, 7.4 mm
|
V70 biraz daha ince ve hafif
|
Diğer
|
IP68/IP69, ZEISS kamera
|
IP68/IP69, ZEISS + AI özellikler (Magic Weather vb.)
|
V70’te ekstra AI iyileştirmeler
|
Fiyat (yaklaşık, base model)
|
8/128GB ~₹37.000 (Türkiye’de ~38-40 bin TL civarı)
|
8/256GB ~₹46.000 (Türkiye’de ~50-52 bin TL civarı)
|
V60 daha ucuz
Genel Değerlendirme
- V70’in Avantajları: Daha yüksek çözünürlüklü ekran (daha net görüntü), daha hızlı RAM/depolama (UFS 4.1 + LPDDR5X), Android 16 ile başlıyor ve daha uzun yazılım desteği, biraz daha premium tasarım (daha hafif/ince). Yeni model olduğu için kamera yazılımlarında ufak AI iyileştirmeler var.
- V60’ın Avantajları: Daha büyük ekran (video/film izlemek için ideal), genellikle daha doğal renkli fotoğraflar (V70 biraz oversaturated olabilir), çok daha uygun fiyat (V70’e göre %20-30 daha ucuz). Performans neredeyse aynı olduğu için günlük kullanımda fark az hissedilir.
- Hangisini Almalı? Eğer bütçen sınırlıysa ve büyük ekran istiyorsan V60 hala çok iyi bir seçenek (özellikle indirimlerde). Yeni özellikler, daha keskin ekran ve uzun vadeli güncelleme istiyorsan V70 tercih et. İkisi de ZEISS kamera ve dev batarya ile orta segmentte güçlü seçenekler.