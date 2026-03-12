Hangisi daha iyi: Vivo V70 ve Vivo V60 farkları

Teknoloji12 Mart 2026
Vivo V70 ve Vivo V60, Vivo’nun orta-üst segment V serisinde yer alan modeller. V60 Ağustos 2025’te, V70 ise Şubat 2026’da piyasaya sürüldü. İkisi de Snapdragon 7 Gen 4 işlemciye sahip, benzer kamera setup’ı (ZEISS destekli 50MP ana + 50MP telephoto + 8MP ultra geniş) ve 6500 mAh batarya ile geliyor. Ancak bazı önemli farklar var, özellikle ekran, yazılım, depolama hızı ve fiyat konusunda.

Ana Farklar Karşılaştırma Tablosu

Özellik
Vivo V60 (2025)
Vivo V70 (2026)
Hangisi Daha İyi? / Yorum
Çıkış Tarihi
Ağustos 2025
Şubat 2026
V70 daha yeni
Ekran Boyutu
6.77 inç AMOLED, FHD+ (1080×2392)
6.59 inç AMOLED, 1.5K (1260×2750)
V70 daha keskin (yüksek çözünürlük), V60 daha büyük ekran (medya için avantajlı)
Ekran Yenileme Hızı
120 Hz
120 Hz
Aynı
Parlaklık (Peak)
5000 nit (lokal)
5000 nit (peak)
Benzer
İşlemci
Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Aynı (performans yakın)
RAM / Depolama
8-16 GB LPDDR4X + UFS 2.2
8-12 GB LPDDR5X + UFS 4.1
V70 daha hızlı (daha iyi çoklu görev ve yükleme süreleri)
Kamera
50MP ana (Sony IMX766) + 50MP tele + 8MP UW + 50MP selfie
50MP ana + 50MP ZEISS Night Telephoto + 8MP UW + 50MP selfie
Çok benzer; V70’te ZEISS Night Telephoto biraz daha iyi düşük ışık / zoom olabilir, ama testlerde V60 daha doğal renkler veriyor (V70 daha canlı/sosyal medya odaklı)
Batarya
6500 mAh + 90W hızlı şarj
6500 mAh + 90W hızlı şarj
Aynı
İşletim Sistemi
Android 15 (Funtouch OS / OriginOS)
Android 16 (OriginOS 6)
V70 daha güncel + daha uzun güncelleme desteği (6 yıl güvenlik)
Tasarım / Ağırlık
~192-201 g, 7.5 mm
~187-194 g, 7.4 mm
V70 biraz daha ince ve hafif
Diğer
IP68/IP69, ZEISS kamera
IP68/IP69, ZEISS + AI özellikler (Magic Weather vb.)
V70’te ekstra AI iyileştirmeler
Fiyat (yaklaşık, base model)
8/128GB ~₹37.000 (Türkiye’de ~38-40 bin TL civarı)
8/256GB ~₹46.000 (Türkiye’de ~50-52 bin TL civarı)
V60 daha ucuz 

Genel Değerlendirme

  • V70’in Avantajları: Daha yüksek çözünürlüklü ekran (daha net görüntü), daha hızlı RAM/depolama (UFS 4.1 + LPDDR5X), Android 16 ile başlıyor ve daha uzun yazılım desteği, biraz daha premium tasarım (daha hafif/ince). Yeni model olduğu için kamera yazılımlarında ufak AI iyileştirmeler var.
  • V60’ın Avantajları: Daha büyük ekran (video/film izlemek için ideal), genellikle daha doğal renkli fotoğraflar (V70 biraz oversaturated olabilir), çok daha uygun fiyat (V70’e göre %20-30 daha ucuz). Performans neredeyse aynı olduğu için günlük kullanımda fark az hissedilir.
  • Hangisini Almalı? Eğer bütçen sınırlıysa ve büyük ekran istiyorsan V60 hala çok iyi bir seçenek (özellikle indirimlerde). Yeni özellikler, daha keskin ekran ve uzun vadeli güncelleme istiyorsan V70 tercih et. İkisi de ZEISS kamera ve dev batarya ile orta segmentte güçlü seçenekler.
