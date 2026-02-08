GTA 5 nasıl bitiyor?

GTA 5 (Grand Theft Auto V), üç farklı sonla biter. Bunlar, oyunun son missiyonu “The Big Score”dan (Büyük Soygun) sonra Franklin’in seçimine göre belirlenir:

A: Trevor’u Öldür (Something Sensible),

B: Michael’ı Öldür (The Time’s Come) ve

C: Ölümcül Görev (Deathwish / The Third Way).

Kısa Özetler:Son A: Trevor’u Öldür

Franklin, Trevor’u petrol sahasında tuzağa düşürür. Trevor kaçar, Michael kamyonunu benzin tankerine çarpar ve Franklin ateşi yakar. Trevor alevler içinde yanarak ölür.

Sonrası: Trevor’un parasını Michael ve Franklin paylaşır. Trevor’un evi ve işleri kaybolur. Michael ve Franklin arası gerilir, birlikte takılamazlar. Jimmy, Trevor’un ölümünden Franklin’i suçlar.

Son B: Michael’ı Öldür

Franklin, Michael’ı elektrik santralinde kovalarken yakalar. Michael tepeden düşerek ölür (Franklin iter veya bırakır).

Sonrası: Michael’ın parası ailesine gider. Trevor Franklin’e kızar, birlikte takılamazlar. Amanda ve Jimmy Franklin’i suçlar, ev satılığa çıkar.

Son C: Ölümcül Görev (Kanonik Son)

Bu, resmi ve kanonik sondur (GTA Online ve devam oyunlarında referanslar buraya göre).

Franklin, Lester’la plan yapar. Üçü (Franklin, Michael, Trevor) + Lamar, düşmanları (FIB ajanları, Merryweather) fabrikada tuzağa düşürür ve savaşır. Sonra: Trevor: Steve Haines’i lunaparkta vurur.

Michael: Stretch’i döverek öldürür.

Franklin: Wei Cheng’i kovalayıp öldürür.

Üçü birlikte: Devin Weston’ı kaçırır, dağa götürüp arabasını uçurumdan iter (patlar ve ölür).

Sonrası: Üçü hayatta kalır, emekli olur. Hepsiyle oynayabilirsin. Michael film şirketi kurar, Franklin’le arkadaş kalırlar. GTA Online’da Trevor “Vinewood’a gitti” diye anılır, Wei Cheng ölmüştür v