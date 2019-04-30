PS3 GTA 6 kaldırır mı?

GTA tutkunları sabırsızlıkla GTA 6’yı beklemektedir. En son GTA 5 oyunu 2013 yılında piyasaya çıkmıştı.

Aradan geçen 6 yıl içerisinde GTA 6 söylentileri oldukça artmaya başladı. GTA 5 oyunu PC’lerde oldukça iyi bir donanım istiyor. PS3 konsollarda rahatça oynanabiliyor.

Asıl soru PS3’de GTA 6 oynanabilecek mi?

Bu sorunun cevabı resmi olarak açıklanmadı. Fakat yabancı internet sitelerinde son çıkan haberlere göre oyun konsollarında GTA 6 sıkıntı çıkartacağı konuşulmaktadır. Özellikle PS3’lerin kaldırmayacağı yönünde yorumlar artmaya devam ediyor. Hatta dexerto.com internet sitesine göre günümüzde kullanılan oyun konsolların tamamen yetersiz geleceği, bir sonraki nesil cihazlara uygun olacağını söylüyor.

Dünya çağında milyonlarca kişi PS3 ve PS4 kullanmaktadır. GTA yapımcı şirketi Rockstar’ın bu konsollara göre ayar yapmazsa satış oranlarında büyük bir sıkıntı yaşayacağını bilmektedir.