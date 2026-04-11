Honor 400 pro telefonu nasıl kapatılır?

Hızlı Ayarlar Paneli ile: Ekranın üstünden aşağı kaydırın (Notification/Control Center), üstteki güç simgesine dokunun ve Kapat seçeneğini seçin (bazı modellerde mevcut).

Telefonu açmak için ise sadece Güç düğmesine uzun basın.

Ayarlar Üzerinden Güç Düğmesi Davranışını Değiştirme (Opsiyonel, Daha Kolay Hale Getirir)

Eğer sık kapatıyorsanız:

Ayarlar’a girin.

Arama çubuğuna “güç” yazın.

Güç düğmesine basılı tutma (veya Side key press) seçeneğini bulun.

Buradan Kapat (Power off) olarak ayarlayabilirsiniz.

Böylece tek başına güç düğmesine uzun basmak da kapatma menüsünü getirir.