Bilim ve Teknoloji
Vivo X300 Pro ve Honor Magic 8 Pro farkları
Vivo X300 Pro ve Honor Magic 8 Pro, 2025 sonu / 2026 başı çıkan en güçlü Android amiral gemileri arasında yer alıyor. Her ikisi de kamera odaklı, yüksek performanslı telefonlar ve donanımları oldukça yakın. İşte Şubat 2026 itibarıyla güncel verilere dayalı detaylı karşılaştırma:
Temel Özellik Karşılaştırması
|
Özellik
|
Vivo X300 Pro
|
Honor Magic 8 Pro
|
Yorum / Kazanan
|
İşlemci
|
MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)
|
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|
Honor (daha yüksek CPU hızı, AnTuTu’da %30+ önde)
|
CPU Yapısı
|
1×4.21 GHz + 3×3.5 GHz + 4×2.7 GHz
|
2×4.6 GHz + 6×3.62 GHz civarı
|
Honor daha güçlü çekirdekler
|
RAM / Depolama
|
12/16 GB LPDDR5X + 256/512 GB/1 TB UFS 4.0+
|
12/16 GB + 256/512 GB/1 TB
|
Berabere (Vivo’da 16 GB daha yaygın)
|
Ekran
|
6.78″ LTPO AMOLED, 2800×1260, 120 Hz, ~4500 nit peak, HDR10+/Dolby Vision
|
6.71″ LTPO OLED, ~2808×1256, 120 Hz, ~6000 nit peak, HDR Vivid/Dolby Vision
|
Honor (daha yüksek parlaklık, dış mekan avantajı)
|
Batarya
|
6510 mAh (bazı bölgelerde ~5440–6510 mAh)
|
7200 mAh (silikon-karbon)
|
Honor açık ara önde – daha büyük + verimli
|
Şarj
|
90–100W kablolu + 40–50W kablosuz
|
100W+ kablolu + kablosuz (genelde daha hızlı)
|
Honor biraz daha hızlı
|
IP Derecesi
|
IP68 + IP69
|
IP68 + daha yüksek su dayanımı (bazı testlerde)
|
Berabere / Honor hafif önde
|
Ön Kamera
|
50 MP
|
50 MP + 3D derinlik / AI özellikli
|
Honor portre/selfie’de avantajlı
Kamera Karşılaştırması (En kritik alan)Her iki telefon da 2025-2026’nın en iyi kamera telefonları arasında. Donanım çok benzer:
- Vivo X300 Pro → 50 MP ana (büyük sensör, f/1.57–f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş, 200 MP periskop telefoto (3.7x–4x optik zoom, makro desteği güçlü)
- Honor Magic 8 Pro → 50 MP ana (f/1.6), 50 MP ultra geniş, 200 MP ultra gece telefoto (3.7x–4x optik, f/2.6, CIPA 5.5 stabilizasyon + AI anti-shake)
Gerçek dünya testlerinden (NotebookCheck, YouTube karşılaştırmaları gibi kaynaklar) öne çıkanlar:
- Fotoğraf — Çok yakın. Vivo genellikle daha doğal renk tonu, biraz daha kontrastlı ve koyu işliyor. Honor ise daha parlak, canlı (bazen fazla bright) ve tutarlı renk veriyor.
- Gece / Düşük ışık — Honor’un 200 MP telefoto’su “Ultra Night” moduyla gece zoom’da çok güçlü (daha az gürültü). Vivo ise ana kamerada biraz daha detaylı.
- Zoom — Vivo’nun 200 MP periskop’u makro ve orta zoom kalitesinde hafif önde. Honor ise stabilizasyon ve AI ile uzun mesafede daha net.
- Video — 4K 60fps testlerde Vivo X300 Pro ana kamera ve stabilizasyonda genellikle daha iyi (daha az titreme, daha doğal hareket). Honor’un video renkleri canlı ama stabilizasyon biraz geride kalabiliyor.
- Ultra geniş → Honor genellikle daha tutarlı ve keskin.