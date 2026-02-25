Bilim ve Teknoloji

Vivo X300 Pro ve Honor Magic 8 Pro farkları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Şubat 2026
0 2 dakika okuma süresi
Vivo X300 Pro ve Honor Magic 8 Pro, 2025 sonu / 2026 başı çıkan en güçlü Android amiral gemileri arasında yer alıyor. Her ikisi de kamera odaklı, yüksek performanslı telefonlar ve donanımları oldukça yakın. İşte Şubat 2026 itibarıyla güncel verilere dayalı detaylı karşılaştırma:
Temel Özellik Karşılaştırması
Özellik
Vivo X300 Pro
Honor Magic 8 Pro
Yorum / Kazanan
İşlemci
MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Honor (daha yüksek CPU hızı, AnTuTu’da %30+ önde)
CPU Yapısı
1×4.21 GHz + 3×3.5 GHz + 4×2.7 GHz
2×4.6 GHz + 6×3.62 GHz civarı
Honor daha güçlü çekirdekler
RAM / Depolama
12/16 GB LPDDR5X + 256/512 GB/1 TB UFS 4.0+
12/16 GB + 256/512 GB/1 TB
Berabere (Vivo’da 16 GB daha yaygın)
Ekran
6.78″ LTPO AMOLED, 2800×1260, 120 Hz, ~4500 nit peak, HDR10+/Dolby Vision
6.71″ LTPO OLED, ~2808×1256, 120 Hz, ~6000 nit peak, HDR Vivid/Dolby Vision
Honor (daha yüksek parlaklık, dış mekan avantajı)
Batarya
6510 mAh (bazı bölgelerde ~5440–6510 mAh)
7200 mAh (silikon-karbon)
Honor açık ara önde – daha büyük + verimli
Şarj
90–100W kablolu + 40–50W kablosuz
100W+ kablolu + kablosuz (genelde daha hızlı)
Honor biraz daha hızlı
IP Derecesi
IP68 + IP69
IP68 + daha yüksek su dayanımı (bazı testlerde)
Berabere / Honor hafif önde
Ön Kamera
50 MP
50 MP + 3D derinlik / AI özellikli
Honor portre/selfie’de avantajlı

Kamera Karşılaştırması (En kritik alan)Her iki telefon da 2025-2026’nın en iyi kamera telefonları arasında. Donanım çok benzer:

  • Vivo X300 Pro → 50 MP ana (büyük sensör, f/1.57–f/1.6, OIS), 50 MP ultra geniş, 200 MP periskop telefoto (3.7x–4x optik zoom, makro desteği güçlü)
  • Honor Magic 8 Pro → 50 MP ana (f/1.6), 50 MP ultra geniş, 200 MP ultra gece telefoto (3.7x–4x optik, f/2.6, CIPA 5.5 stabilizasyon + AI anti-shake)

Gerçek dünya testlerinden (NotebookCheck, YouTube karşılaştırmaları gibi kaynaklar) öne çıkanlar:

  • Fotoğraf — Çok yakın. Vivo genellikle daha doğal renk tonu, biraz daha kontrastlı ve koyu işliyor. Honor ise daha parlak, canlı (bazen fazla bright) ve tutarlı renk veriyor.
  • Gece / Düşük ışık — Honor’un 200 MP telefoto’su “Ultra Night” moduyla gece zoom’da çok güçlü (daha az gürültü). Vivo ise ana kamerada biraz daha detaylı.
  • Zoom — Vivo’nun 200 MP periskop’u makro ve orta zoom kalitesinde hafif önde. Honor ise stabilizasyon ve AI ile uzun mesafede daha net.
  • Video — 4K 60fps testlerde Vivo X300 Pro ana kamera ve stabilizasyonda genellikle daha iyi (daha az titreme, daha doğal hareket). Honor’un video renkleri canlı ama stabilizasyon biraz geride kalabiliyor.
  • Ultra geniş → Honor genellikle daha tutarlı ve keskin.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Şubat 2026
0 2 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

2026 yılı 50 Bin TL civarında oyuncu laptop önerisi

22 Şubat 2026

VİVO V60’da kullanılan işlemciye sahip diğer modeller

10 Şubat 2026

Bütün oyunları rahatlıkla kaldırabilen laptop önerileri neler?

8 Şubat 2026

Poco X7 Pro ve Infinix Note 50 Pro Plus farkları neler?

7 Şubat 2026

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu