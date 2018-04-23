Kafa Topu 2 hileli APK dosyası indirme çabası neden

Artık bilgisayarlarda oyun oynamayı tercih etmiyoruz. Akıllı telefonlarda online oyun oynamayı çok seviyoruz.

Online oyunlar arasında üst sıraları zorlayan Kafa Topu 2 oyunu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İlk versiyonuna göre daha gerçekçi grafikler ve daha detaylı özellikler yer alıyor. Yayınlandığı ilk günlerde Play Store’da en çok indirilen oyunlar arasında yer aldı. İnternette gezerken sosyal medyada yapılan yorumlar arasında en çok dikkatimizi çeken yorumlar olarak hilesi çıkınca indireceğim kelimeleri oldu. Türk milleti olarak genellikle bir işin hilesine kaçmayı seviyoruz. Yeni bir oyunun hileli APK dosyasını beklemek çok mantıklı gelmiyor.

Özellikle Kafa Topu Online oyununun geliştiricisi Masomo Gaming hileli APK dosyaların çıkmaması için büyük çaba sarf ediyor. İnternette Kafa Topu 2 hileli APK diye aradığınızda birçok illegal web sitelerinde APK dosyaları görebilirsiniz. Bu yazımızı açmamızdaki amaç hile bizde var demek değil. Hileli APK dosyası yayınlayanların sunmuş olduğu bu tür dosyaları indirdiğinizde telefonunuzun başına herşey gelebilir. Tüm fotoğraflarınız ve diğer bilgileriniz istenmeyen kişilerin eline geçer ve hiç haberiniz olmaz. Bizim önerimiz ise oyunu kuralına göre oynamak tavsiyesidir. Tabi sonuçta karar sizin kararınızdır.

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Kafa Topu 2 yorumları

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