11.22.63 hangi platformda

11.22.63 dizisini sosyal medyada görmüşsünüzdür. Konusu ve oyuncularıyla herkesi ilk 10 saniyede etkiliyor. Fakat bu mini dizi hiçbir platformda yok. Netflix. Prime video v.s. v.s. hepsine baktık yok. Google’da aratınca prime videoda gözüküyor ama açmak istediğiniz de yer almadığını görüyoruz.

Konusu nedir?

11.22.63, Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan 8 bölümlük bir mini dizidir (2016, Hulu). Yapımcılığını J.J. Abrams üstlenmiş, başrolde ise James Franco yer alır.

Konusu:

Jake Epping adlı bir lise İngilizce öğretmeni (James Franco), yakın arkadaşı Al’in (Chris Cooper) lokantasının deposunda gizemli bir zaman portalı keşfeder. Bu portal, her kullanımda kişiyi 1960 yılının aynı gününe, aynı saatine götürür ve ne kadar kalınırsa kalınsın, geri dönüldüğünde sadece 2 dakika geçmiş olur.

Ölümcül hasta olan Al, Jake’e vasiyetini açıklar: Geçmişe gidip 22 Kasım 1963’te Dallas’ta gerçekleşen John F. Kennedy suikastını önlemek. Al’e göre Kennedy yaşasaydı dünya (özellikle Vietnam Savaşı açısından) çok daha iyi bir yer olurdu.

Jake bu görevi kabul eder ve 1960’lara giderek yıllarca orada kalır. Amacı, suikastçı Lee Harvey Oswald’ı (Daniel Webber) izlemek, onun gerçekten yalnız hareket edip etmediğini anlamak ve gerekirse engellemektir. Bu süreçte Jodie adlı küçük bir kasabada öğretmenlik yapmaya başlar, Sadie Dunhill (Sarah Gadon) adlı güzel bir kütüphaneciyle derin bir aşk yaşar ve yeni bir hayat kurar.

Ancak geçmiş, değiştirilmeye direnç gösterir. Jake ne zaman tarihin akışını değiştirmeye çalışsa, beklenmedik kazalar, tesadüfler ve engeller çıkar. Zaman adeta “kendini korumak” ister. Bu da “kelebek etkisi”nin hem küçük hem de büyük ölçekteki dramatik sonuçlarını ortaya koyar.

Dizi; zaman yolculuğu, tarihî gerilim, romantizm, gizem ve ahlaki ikilemleri bir araya getiren etkileyici bir yapım. Hem kitap hem dizi büyük beğeni toplamıştır.