Araba Haberleri
2026 Mart Cupra Formentor, Terramar,Leon ve Born fiyatları
02 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli ve stoklarla sınırlı. Fiyatlar anahtar teslim tavsiye edilen tutarlar olup TL cinsindendir (trafik sigortası hariç, noter/tescil harcı %0,2 ayrıca, opsiyonel donanımlar ekstra).Aşağıda modeller bazında tablo halinde özetledim (detaylı net fiyat, ÖTV, KDV vb. breakdown’lar resmi sitede mevcut; burada anahtar teslim fiyatlara odaklandım). Tavascan şu an listede görünmüyor (muhtemelen henüz satışta değil veya ayrı bölümde).
Formentor
|
Model / Versiyon
|
Motor Tipi
|
Anahtar Teslim Fiyatı
|
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
|
2.651.000 TL
|
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
|
3.117.000 TL
|
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
|
3.429.000 TL
|
2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive VZ
|
Benzinli
|
6.181.000 TL
(Not: 2026 model Impulse versiyonu bazı kaynaklarda 2.696.000 TL olarak geçiyor, ancak resmi sitede ana liste 2.651.000 TL.)
Terramar
|
Model / Versiyon
|
Motor Tipi
|
Anahtar Teslim Fiyatı
|
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
|
3.116.000 TL
|
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
|
3.666.000 TL
|
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
|
4.253.000 TL
Leon
|
Model / Versiyon
|
Motor Tipi
|
Anahtar Teslim Fiyatı
|
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
|
3.079.000 TL
Born (Elektrikli)
|
Model / Versiyon
|
Motor Tipi
|
Anahtar Teslim Fiyatı
|
150 kW (204 PS) / 77 kWh
|
Tam Elektrikli (BEV)
|
2.189.029 TL