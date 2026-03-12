2026 Mart Cupra Formentor, Terramar,Leon ve Born fiyatları

02 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli ve stoklarla sınırlı. Fiyatlar anahtar teslim tavsiye edilen tutarlar olup TL cinsindendir (trafik sigortası hariç, noter/tescil harcı %0,2 ayrıca, opsiyonel donanımlar ekstra). Aşağıda modeller bazında tablo halinde özetledim (detaylı net fiyat, ÖTV, KDV vb. breakdown’lar resmi sitede mevcut; burada anahtar teslim fiyatlara odaklandım). Tavascan şu an listede görünmüyor (muhtemelen henüz satışta değil veya ayrı bölümde).

Formentor

Model / Versiyon Motor Tipi Anahtar Teslim Fiyatı 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) 2.651.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) 3.117.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) 3.429.000 TL 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive VZ Benzinli 6.181.000 TL (Not: 2026 model Impulse versiyonu bazı kaynaklarda 2.696.000 TL olarak geçiyor, ancak resmi sitede ana liste 2.651.000 TL.)

Terramar

Model / Versiyon Motor Tipi Anahtar Teslim Fiyatı 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) 3.116.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) 3.666.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) 4.253.000 TL Leon