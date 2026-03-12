2026 Mart Cupra Formentor, Terramar,Leon ve Born fiyatları

Teknoloji12 Mart 2026
02 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli ve stoklarla sınırlı. Fiyatlar anahtar teslim tavsiye edilen tutarlar olup TL cinsindendir (trafik sigortası hariç, noter/tescil harcı %0,2 ayrıca, opsiyonel donanımlar ekstra).Aşağıda modeller bazında tablo halinde özetledim (detaylı net fiyat, ÖTV, KDV vb. breakdown’lar resmi sitede mevcut; burada anahtar teslim fiyatlara odaklandım). Tavascan şu an listede görünmüyor (muhtemelen henüz satışta değil veya ayrı bölümde).

Formentor

Model / Versiyon
Motor Tipi
Anahtar Teslim Fiyatı
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
2.651.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
3.117.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
3.429.000 TL
2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive VZ
Benzinli
6.181.000 TL

(Not: 2026 model Impulse versiyonu bazı kaynaklarda 2.696.000 TL olarak geçiyor, ancak resmi sitede ana liste 2.651.000 TL.)

Terramar

Model / Versiyon
Motor Tipi
Anahtar Teslim Fiyatı
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
3.116.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
3.666.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
4.253.000 TL

Leon

Model / Versiyon
Motor Tipi
Anahtar Teslim Fiyatı
1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV)
3.079.000 TL

Born (Elektrikli)

Model / Versiyon
Motor Tipi
Anahtar Teslim Fiyatı
150 kW (204 PS) / 77 kWh
Tam Elektrikli (BEV)
2.189.029 TL
