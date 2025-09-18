Oyun Haberleri

GTA 6 PS4’e gelir mi?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Eylül 2025
0 Bir dakikadan az

GTA 6 PS4’e gelmeyecek. Rockstar Games’in resmi açıklamalarına göre, Grand Theft Auto VI yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geliştiriliyor ve 26 Mayıs 2026’da bu platformlarda çıkacak. PS4, 2013 çıkışlı bir konsol olup GTA 6’nın yüksek grafik ve performans gereksinimlerini karşılayamayacak kadar eski bir teknolojiye sahip. Rockstar, yeni nesil konsollara odaklanıyor ve PS4 için bir sürüm planlanmadığı belirtiliyor. PC sürümü ise muhtemelen 2028’de gelebilir, ancak PS4 için herhangi bir duyuru yok.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Eylül 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

GTA 6 PS3’e gelir mi? PS3 sahipleri için kötü haber

18 Eylül 2025

Xbox Game Pass Quantum Break dosya konumu nasıl bulunur?

2 Haziran 2025

Xiaomi Mi 11T PUBG Mobile kaç FPS ile oynanıyor?

17 Mayıs 2025

Rampage v987 direksiyon titreşim kapatma (kesin çözüm)

12 Mayıs 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu