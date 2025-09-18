GTA 6 PS4’e gelir mi?

GTA 6 PS4’e gelmeyecek. Rockstar Games’in resmi açıklamalarına göre, Grand Theft Auto VI yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geliştiriliyor ve 26 Mayıs 2026’da bu platformlarda çıkacak. PS4, 2013 çıkışlı bir konsol olup GTA 6’nın yüksek grafik ve performans gereksinimlerini karşılayamayacak kadar eski bir teknolojiye sahip. Rockstar, yeni nesil konsollara odaklanıyor ve PS4 için bir sürüm planlanmadığı belirtiliyor. PC sürümü ise muhtemelen 2028’de gelebilir, ancak PS4 için herhangi bir duyuru yok.