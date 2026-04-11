Honor 400 pro kaç sene güncelleme alacak?

Teknoloji11 Nisan 2026
Global / Resmi Honor Politikası (Honor’un Global Sitesi)

Honor, Honor 400 Pro için en az Haziran 2028’e kadar güvenlik güncellemeleri vaat ediyor.

Telefon Android 15 ile çıkıyor ve en az Android 16 + Android 17 alacak (yani en az 2 büyük Android sürümü).

Bu, global politika kapsamında “at least” (en az) olarak belirtiliyor; daha fazlası gelebilir ama garanti edilen minimum bu.

Güvenlik yamaları için N Serisi (Honor 400 Pro da dahil) iki ayda bir güncelleme alacak.

Avrupa Birliği Ülkeleri

AB’de (örneğin Almanya, Fransa vb.) 6 yıl Android OS + güvenlik güncellemesi desteği veriliyor.

Bu, 2030-2031’e kadar büyük Android sürümleri + güvenlik yamaları anlamına geliyor.

Bazı AB kaynaklarında (EPREL listesi) Honor 400 Pro için 6 yıl açıkça belirtilmiş.

Türkiye’de ve Diğer Bölgelerde (MENA, Asya vb.)

Türkiye’de Honor’un uyguladığı politika genellikle 3 yıl Android güncellemesi + 3 yıl güvenlik desteği şeklinde.

