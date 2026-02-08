PS4 GTA 6 kaldırır mı?

Hayır, PS4 GTA 6’yı çalıştırmaz ve desteklenmiyor.

GTA 6 (Grand Theft Auto VI), 19 Kasım 2026 çıkışlı ve sadece PS5 ile Xbox Series X/S için. Resmi Rockstar Games sitesi ve PlayStation Store bunu doğruluyor – PS4, Xbox One gibi eski nesiller yok.

Neden PS4’de Oynamazsın?Donanım Yetersiz: PS4 (2013) GTA 5’i 30 FPS zor çalıştırdı, GTA 6 next-gen grafikler (RDR2’den üstün), fizik, AI ve dev açık dünya için tasarlandı. PS4 kaldıramaz.

Resmi Doğrulama Yok: Rockstar/Take-Two, PS4 için plan açıklamadı. Duyurular hep PS5/Xbox Series X|S.

PC ve Diğerleri: PC sürümü 2027+ bekleniyor, PS4/Xbox One yok. Backward compatibility de yok.

Çözüm: PS5 alman lazım (veya Xbox Series)

GTA 6 resmi olarak çıktıktan sonra büyük ihtimal PS3 ve PS4 ikinci el fiyatlarında düşüş ve satışlarında büyük bir artış olacaktır.