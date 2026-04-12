45 bin TL ile 50 bin TL arasındaki telefon modelleri

45.000 TL ile 50.000 TL arasında en iyi telefon seçenekleri genellikle üst seviye orta segment veya giriş seviyesi amiral gemisi modellerden oluşuyor. Bu bütçede performans, kamera, ekran ve yazılım desteği dengesi yüksek cihazlar şöyle;

Xiaomi 15T Pro

Güçlü işlemci (flagship seviyesine yakın), büyük ve kaliteli ekran (6.83 inç), yüksek şarj hızı ve iyi kamera performansı ile öne çıkıyor.

Oyun ve çoklu görev için çok başarılı, pil ömrü de tatmin edici.

Fiyat/performans oranı bu bütçede en yükseklerden biri. Xiaomi 15T (standart versiyon) biraz daha uygun olabilir.

Honor 400 Pro

Güçlü donanım (Snapdragon 8 Gen 3 gibi yüksek seviye işlemci), kaliteli OLED ekran, hızlı şarj ve iyi kamera.

Birçok inceleme ve kullanıcı yorumunda bu aralıkta dengeli bir seçenek olarak geçiyor, özellikle tasarım ve ekran kalitesiyle dikkat çekiyor. Bizde bu modeli kullanmaya başladık gerçekten çok güzel bir telefon. 38.000 TL’ye alabileceğiniz en iyi telefon modellerinden birisidir.

Diğer Dikkate Değer Seçenekler

POCO F8 Pro veya Xiaomi 15T: Daha performans odaklı, oyun için güçlü.

vivo V60 / V70 serisi: Ekran ve pil tarafında güçlü olabilir, fiyatı bütçeye yaklaşıyor.

Eski amiral gemileri (örneğin S24 serisi indirimde) de fırsat olabilir ama yeni modellere göre yazılım desteği daha kısa kalabilir.