2026 yılı 50 Bin TL civarında oyuncu laptop önerisi

Şubat 2026 itibarıyla 50.000 TL civarında (yaklaşık 45.000-55.000 TL arası) bütçeyle oyunları rahatlıkla kaldırabilecek (1080p’de yüksek/çok yüksek ayarlarda 60+ FPS, birçok oyunda DLSS/FSR ile 100+ FPS mümkün) gaming laptop önerileri şöyle: Bu bütçede artık RTX 40 serisinin son modelleri yerine RTX 50 serisi giriş seviyesi (RTX 5050 / RTX 5060) modeller ağırlıkta. RTX 5060 (özellikle 100W+ TGP’li olanlar) 2026’da çoğu AAA oyunu (Cyberpunk, Black Myth Wukong, yeni çıkanlar) için çok rahat tercih ediliyor ve RTX 4070’in laptop versiyonuna yakın performans veriyor (hatta bazı senaryolarda DLSS 4 ile geçebiliyor).

En Mantıklı Seçenekler