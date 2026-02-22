Bilim ve Teknoloji
2026 yılı 50 Bin TL civarında oyuncu laptop önerisi
Şubat 2026 itibarıyla 50.000 TL civarında (yaklaşık 45.000-55.000 TL arası) bütçeyle oyunları rahatlıkla kaldırabilecek (1080p’de yüksek/çok yüksek ayarlarda 60+ FPS, birçok oyunda DLSS/FSR ile 100+ FPS mümkün) gaming laptop önerileri şöyle:Bu bütçede artık RTX 40 serisinin son modelleri yerine RTX 50 serisi giriş seviyesi (RTX 5050 / RTX 5060) modeller ağırlıkta. RTX 5060 (özellikle 100W+ TGP’li olanlar) 2026’da çoğu AAA oyunu (Cyberpunk, Black Myth Wukong, yeni çıkanlar) için çok rahat tercih ediliyor ve RTX 4070’in laptop versiyonuna yakın performans veriyor (hatta bazı senaryolarda DLSS 4 ile geçebiliyor).
En Mantıklı Seçenekler
- HP Victus 15/16 serisi RTX 4060 veya RTX 5060 modeller
- Örnek: HP Victus 15-FBxxxx veya 16-Sxxxx serisi (RTX 4060 8 GB ~45-50 bin TL, bazı RTX 5060’lar 50 bin civarına iniyor)
- Ryzen 7 8845HS / 8840H + 16 GB RAM + 1 TB SSD + 144/165 Hz ekran
- Neden öneriyorum? HP Victus serisi soğutması fena değil, ekranı kaliteli, servis ağı geniş ve fiyatı sık sık 48-52 bin TL bandına düşüyor. RTX 5060’lı versiyonu bulursanız on numara
- Lenovo LOQ 15IRX10 veya benzeri (RTX 5060 100W+)
- Intel Core i5-13450HX / i7-13650HX + RTX 5060 8 GB GDDR7 + 16 GB DDR5 + 512 GB/1 TB SSD
- Fiyat aralığı: 48.000-52.000 TL (Amazon/TR, Akakçe, Hepsiburada fırsatlarında 49 bin TL’ye görülen modeller var)
- G-SYNC destekli 144 Hz ekran, güncel platform, yükseltilebilir RAM/SSD. 2026’da en çok önerilen fiyat/performans modellerinden.
- ASUS TUF Gaming F16 FX608 serisi (RTX 5050 / RTX 5060)
- Örnek: FX608JH-RVxxx (RTX 5050 115W) veya RTX 5060’lı modeller ~47-53 bin TL
- i5-13450HX / i7-14650HX + 16 GB RAM + 512 GB SSD + 16″ WUXGA 165 Hz
- TUF serisi dayanıklılıkta çok iyi, askeri standart testlerden geçiyor. Ekran kartı watt’ı yüksek olduğu için performans kaybı az.
- Game Garaj Slayer serisi (X5T-5050 veya X7T-5060)
- Ryzen 7 / i5 + RTX 5050/5060 + 32 GB RAM’li modeller 45-52 bin TL bandında
- Avantaj: Genelde daha fazla RAM (32 GB) ve SSD veriyorlar. Yerli marka olduğu için servis/upgrade kolay. Dezavantaj: Marka prestiji biraz düşük ama performans/özellik oranı çok iyi.
Karşılaştırma Tablosu (Yaklaşık Güncel Fiyatlar – Şubat 2026)
|
Model
|
Ekran Kartı
|
İşlemci
|
RAM/SSD
|
Ekran
|
Yaklaşık Fiyat
|
Yorum
|
HP Victus 15/16
|
RTX 5060 / 4060
|
Ryzen 7 884x
|
16-32 GB / 1 TB
|
144-165 Hz FHD
|
46-52 bin
|
En dengeli, servis yaygın
|
Lenovo LOQ 15IRX10
|
RTX 5060 100W+
|
i5-13450HX / i7
|
16 GB / 512-1 TB
|
144 Hz G-SYNC
|
48-52 bin
|
En çok önerilen 50 serisi
|
ASUS TUF F16
|
RTX 5050/5060
|
i5-13450HX / i7
|
16 GB / 512 GB
|
165 Hz WUXGA
|
47-53 bin
|
En dayanıklı kasa
|
Game Garaj Slayer X serisi
|
RTX 5060
|
Ryzen 7 / i7
|
32 GB / 1 TB
|
165-180 Hz
|
45-52 bin
|
En yüksek RAM/SSD fırsatı
Önemli Notlar
- RTX 5060 → 2026’da 50 bin TL bandının yıldızı. RTX 4070’ler artık genelde 57-70 bin TL’den başlıyor.
- Mutlaka en az 100W+ TGP (watt) olan modeli seç (düşük watt’lı 75W modeller performans kaybeder).
- 16 GB RAM yeterli ama 32 GB olursa geleceğe daha iyi yatırım.